Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην αεροπορική βάση Σάκι που βρίσκεται στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας έχουν θέσει εκτός λειτουργίας περισσότερα από τα μισά μαχητικά αεροσκάφη του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, ανέφερε σήμερα αξιωματούχος της Δύσης.

Στις 9 Αυγούστου σημειώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην αεροπορική βάση που βρίσκεται κοντά στην πόλη Νοβοφιοντόροφκα, στη δυτική ακτή της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.

Ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Ουκρανία επιτυγχάνει πλέον σταθερά «κινητικά αποτελέσματα» βαθιά πίσω από τις γραμμές της Ρωσίας, γεγονός που έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην υλικοτεχνική υποστήριξη της Ρωσίας και «σημαντική ψυχολογική επίδραση στη ρωσική ηγεσία».

«Τώρα εκτιμούμε ότι τα όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο Σάκι στις 9 Αυγούστου έθεσαν εκτός λειτουργίας περισσότερα από τα μισά μαχητικά αεροσκάφη της ναυτικής αεροπορίας του στόλου της Μαύρης Θάλασσας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Western intelligence official says August 9 attack on Saky (Saki) airfield in Crimea by Ukraine put more than half of Russia's Black Sea Fleet naval aviation planes out of use.