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Κρις Ρόκος: Ο «βασιλιάς» των hedge funds μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα – Διαχειρίζεται κεφάλαια 22 δισ. δολαρίων

Η επιλογή της Ελλάδας δεν είναι τυχαία - Όπως επισημαίνουν οι «Financial Times», η χώρα έχει θεσπίσει ειδικό φορολογικό καθεστώς για την προσέλκυση εύπορων αλλοδαπών, προβλέποντας ετήσιο κατ’ αποκοπήν φόρο 100.000 ευρώ
O Κρις Ρόκος, ο διαχειριστής hedge funds ύψους $ 22 δισ. εγκατέλειψε το Λονδίνο και επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία
Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής κεφαλαίων Chris Rokos / πηγή X
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Έναν από τους ισχυρότερους «παίκτες» της διεθνούς βιομηχανίας των hedge funds προσελκύει η Ελλάδα. Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής κεφαλαίων, Κρις Ρόκος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από το Ηνωμένο Βασίλειο στη χώρα μας. Ο Ρόκος προστίθεται σε μία σειρά ιδιαίτερα εύπορων επιχειρηματιών και χρηματοοικονομικών στελεχών που έχουν εγκαταλείψει τη Βρετανία τα τελευταία χρόνια.

Η απόφαση που έλαβε ο αποκαλούμενος και «βασιλιάς» των hedge funds, δισεκατομμυριούχος διαχειριστής κεφαλαίων, Κρις Ρόκος φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό για την προσέλκυση των υπερπλούσιων και τις συνέπειες της αυστηρότερης φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Chris Rokos δεν είναι ένας ακόμη εύπορος Βρετανός που αναζητεί ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον. Τα εισοδήματά του τον έχουν καταστήσει έναν από τους μεγαλύτερους μεμονωμένους φορολογουμένους στη Βρετανία, ενώ μόνο πέρυσι κατέβαλε στον εαυτό του 477 εκατ. στερλίνες.

Η αμοιβή – μαμούθ ήρθε έπειτα από μία εξαιρετικά ισχυρή χρονιά για το «macro hedge fund» του, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια 22 δισ. δολαρίων και κατέγραψε εκρηκτική άνοδο σε μία περίοδο μεγάλης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.

Το ελληνικό «διαβατήριο» των 100.000 ευρώ

Η επιλογή της Ελλάδας δεν είναι τυχαία. Όπως επισημαίνουν οι «Financial Times», η Αθήνα έχει θεσπίσει ειδικό φορολογικό καθεστώς για την προσέλκυση εύπορων αλλοδαπών, προβλέποντας ετήσιο κατ’ αποκοπήν φόρο 100.000 ευρώ.

Το καθεστώς επιτρέπει σε πλούσιους επενδυτές που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα να κρατούν τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό εκτός του ελληνικού φορολογικού συστήματος για διάστημα έως 15 ετών.

Βασική προϋπόθεση είναι να αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσει μερίδιο από τη διεθνή κινητικότητα των πολύ μεγάλων περιουσιών. Αντίστοιχα κίνητρα έχουν θεσπίσει δικαιοδοσίες από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή, με την Ιταλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ελβετία να συγκαταλέγονται στους βασικούς ωφελημένους από το κύμα αποχωρήσεων από τη Βρετανία.

Chris Rokos: Who is who

Η Rokos Capital Management (RCM) συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα και πιο αναγνωρίσιμα macro hedge funds διεθνώς και απασχολεί περισσότερους από 370 εργαζομένους σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Αμπού Ντάμπι και Σιγκαπούρη.

Ο Ρόκος έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στο proprietary trading της Credit Suisse. Το 2002 αποχώρησε για να ιδρύσει μαζί με τον Άλαν Χάουαρντ και ομάδα traders την «Brevan Howard Asset Management», η οποία εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου.

Το 2012 αποχώρησε από την «Brevan Howard» και αργότερα προσέφυγε στα δικαστήρια προκειμένου να απαλλαγεί από πενταετή ρήτρα μη ανταγωνισμού. Το 2015 ίδρυσε τη Rokos Capital Management.

Σε αντίθεση με άλλα hedge funds αντίστοιχου μεγέθους, η RCM παραμένει σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με τον ίδιο τον ιδρυτή της. Ο Ρόκος είναι ο βασικός υπεύθυνος λήψης επενδυτικών αποφάσεων, με τις σημαντικότερες συναλλαγές είτε να ξεκινούν από τον ίδιο είτε να χρειάζονται την έγκρισή του.

Από το Eton στην αστρονομική δωρεά στο Cambridge

Η σχεδιαζόμενη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, την οποία μετέδωσε πρώτη το «Bloomberg», έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω των στενών δεσμών του Ρόκου με τη Βρετανία.

Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους φιλανθρώπους της χώρας. Τη δεκαετία του 1980 φοίτησε με υποτροφία στο Eton College και αργότερα χρηματοδότησε τη δημιουργία της υποτροφίας Rokos στο ίδιο κολέγιο.

Φέτος δεσμεύτηκε να δωρίσει 190 εκατ. στερλίνες στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ποσό που αποτελεί τη μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει ποτέ σε βρετανικό πανεπιστήμιο. Παράλληλα, έχει διαθέσει 175 εκατ. στερλίνες για τον μετασχηματισμό του ιστορικού «Tottenham House» στο Wiltshire.

Οι κροίσοι που κούνησαν μαντήλι στη Βρετανία

Ο Ρόκος προστίθεται σε μια σειρά ιδιαίτερα εύπορων επιχειρηματιών και χρηματοοικονομικών στελεχών που έχουν εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο μεγιστάνας της χαλυβουργίας Λάκσμι Μίταλ, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Αιγύπτου και συνιδιοκτήτης της ιστορικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Άστον Βίλα, Νάσεφ Σαουίρις, καθώς και ο αντιπρόεδρος της «Goldman Sachs», Ρίτσαρντ Γκνοντ.

Το κύμα φυγής έχει ενισχυθεί μετά την κατάργηση του καθεστώτος non-dom, αλλά και από τις ανησυχίες για νέες φορολογικές επιβαρύνσεις υπό την κυβέρνηση των Εργατικών.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι ο υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, θα ανακοινώσει νέες αυξήσεις φόρων στον Προϋπολογισμό του επόμενου μήνα, στην προσπάθεια ενίσχυσης των δημόσιων οικονομικών.

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