Κόσμος

Ο Ερντογάν «θυμήθηκε» τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή που «διπλασίασε τα σύνορα της αυτοκρατορίας»

«Όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι επιλέγουν την εχθρότητα θα χάσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Τούρκος Πρόεδρος, Tayyip Erdogan / Sputnik / Φωτογραφία (αρχείου) Vyacheslav Prokofyev / Pool via REUTERS
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Την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να διαφυλάξει τα εθνικά της συμφέροντα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα (07.09.2026). Μάλιστα, προειδοποίησε ότι η Άγκυρα «δεν θα παραμείνει θεατής σε εχθρικές κινήσεις στην περιοχή».

Με μία δόση αναθεωρητισμού, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, «ο οποίος διπλασίασε τα σύνορα της αυτοκρατορίας», ενώ σημείωσε: «Η Τουρκία έχει δείξει σε όλο τον κόσμο ότι δεν θα αποκηρύξει το μέλλον της και δεν θα επιτρέψει η τιμή της να ποδοπατηθεί. Έχουμε ιστορικούς δεσμούς με μία πολύ πλατιά γεωγραφική περιοχή».

Αναφερόμενος στις περιφερειακές εξελίξεις, ο Ερντογάν χρησιμοποίησε αυστηρό τόνο, λέγοντας ότι η «μετρημένη προσέγγιση» της Τουρκίας δεν πρέπει να εκληφθεί ως αδυναμία.

«Επιτρέψτε μου να το δηλώσω ανοιχτά και ξεκάθαρα: Η ήρεμη και συσταλμένη στάση μας δεν πρέπει να οδηγήσει κανέναν σε ψευδείς προσδοκίες», είπε. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διεξάγει επιχειρήσεις σε αυτά τα εδάφη, ούτε θα παρακολουθούμε απλώς εχθρικά βήματα στην περιοχή μας από το περιθώριο».

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν αντιτίθεται σε καμία θρησκεία ή κοινότητα, αλλά θα αντιταχθεί στην επιθετικότητα ανεξάρτητα από την πηγή της.

«Δεν τρέφουμε καμία εχθρότητα προς κανέναν», είπε, προσθέτοντας ότι όσοι ανησυχούν για την αυξανόμενη ισχύ της Τουρκίας δεν θα μπορέσουν να εκτρέψουν τη χώρα από την πορεία της.

«Η Τουρκία θα ενωθεί για άλλη μια φορά με τους αδελφούς και τις αδελφές της. Όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι επιλέγουν την εχθρότητα θα χάσουν», συνέχισε.

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να επιδιώκει τη συνεργασία με χώρες σε όλο τον κόσμο μέσω μιας εξωτερικής πολιτικής που θα επικεντρώνεται στα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας.

πηγή: OnAlert.gr

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