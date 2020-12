Κροατία: Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ κοντά στο Ζάγκρεμπ – Αναφορές για καταστροφές

Νέος ισχυρός σεισμός 6, 3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κροατία το μεσημέρι της Τρίτης (29.12.2020).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ και 14 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Σίσακ. Το εστιακό βάθος είναι μόλις στα 5 χιλιόμετρα.

Υπάρχουν αναφορές για καταστροφές, όχι όμως ακόμα για τραυματίες. Διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για κατάρρευση οροφών ακόμα και ολόκληρων κτιρίων.

Video from the Croatian Red Cross right after the quake in Petrinja . Heavy damage and casualties reported. #Croatia #potres #earthquake https://t.co/VzmIJbfpdb