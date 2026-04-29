«Ξεδοντιάστηκε» κύκλωμα επενδυτικής απάτης με έδρα τα Τίρανα, θύματα και στην Ελλάδα, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ η λεία

Διεθνές κύκλωμα επενδυτικής απάτης με έδρα τα Τίρανα εξάρθρωσε η ευρωπαϊκή αστυνομία (Europol). Η γνώση της γλώσσας – όπως και τα ελληνικά – χρησιμοποιούνταν από τους δράστες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Η σπείρα φέρεται να προκάλεσε οικονομικές απώλειες που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Το διεθνές κύκλωμα, ύποπτο για τη λειτουργία ενός δικτύου επενδυτικής απάτης που χρησιμοποιούσε τηλεφωνικά κέντρα εγκατεστημένα στην Αλβανία, εξαρθρώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol την Τετάρτη (29.04.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Europol ανακοίνωσε ότι η αστυνομική επιχείρηση, η οποία έγινε με τη συνεργασία των αλβανικών και αυστριακών αρχών, δεδομένου ότι πολλά θύματα διέμεναν στη Βιέννη, κατέληξε στη σύλληψη 10 ατόμων και στην κατάσχεση περίπου 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Τα θύματα αρχικά εξαπατούνταν μέσω διαφημίσεων για επενδύσεις που αναρτούσαν στα social media ή στο Ίντερνετ. Τα τηλεφωνικά κέντρα που ήταν εγκατεστημένα στα Τίρανα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για την παροχή συμβουλών μέσω τηλεφώνου από άτομα που προσποιούνταν ότι ήταν αυθεντικοί σύμβουλοι επενδύσεων.

«Οι τηλεφωνητές ήταν οργανωμένοι σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων με την κάθε ομάδα να εξειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα στοχεύοντας διάφορες χώρες. Οι γλώσσες στις οποίες μιλούσαν ήταν Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Ισπανικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Europol.

«Ως συνήθως οι επενδυτικές απάτες, και η γνώση της γλώσσας χρησιμοποιούνταν για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων. Οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν αυτό το στοιχείο για να εξαπατήσουν τα θύματα τους παρουσιάζοντας ψεύτικες επενδυτικές ευκαιρίες και πείθοντας τα να μεταφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά», προστίθεται στην ανακοίνωση της Europol.