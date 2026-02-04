Κόσμος

Ξεκάθαρη προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, οι Ιρανοί επανήλθαν με πρόταση για διαπραγματεύσεις στο Ομάν και οι Αμερικανοί απάντησαν αρνητικά
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Ken Cedeno

Νέο σαφές μήνυμα στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν. «Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ», τόνισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στο NBC News την Τετάρτη (04.03.2026).

«Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ θα πρέπει να ανησυχεί πολύ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή που η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη προετοιμάζονται για συνομιλίες αυτή την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη ότι δεν θα αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

 

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή (06.02.2026) στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών.

Ωστόσο, οι Ιρανοί δήλωσαν στις 3 Φεβρουαρίου ότι επιθυμούν να μεταφέρουν τις συνομιλίες στο Ομάν και να τις διεξαγάγουν σε διμερές επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε πυρηνικά ζητήματα και όχι σε άλλα θέματα, όπως τα πυραυλικά, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας, αλλά αποφάσισαν να το απορρίψουν.

«Τους είπαμε ότι είναι αυτό ή τίποτα, και εκείνοι απάντησαν: «Εντάξει, τότε τίποτα»», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος είπε ότι αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
135
102
69
66
63
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα υπόθεση που θυμίζει «Ζιζέλ Πελικό» στη Βρετανία: Υπεύθυνος κατασκήνωσης νάρκωνε τη σύζυγό του για να βιάζει παιδιά εν αγνοία της
Τον Νοέμβριο, ομολόγησε την ενοχή του για βιασμό παιδιών κάτω των 13 ετών, οκτώ κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκων, τρεις κατηγορίες για δημιουργία άσεμνων εικόνων παιδιών και τέσσερις κατηγορίες για ναρκωτικά
Ο Jon Ruben
Newsit logo
Newsit logo