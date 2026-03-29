Ξεκινά το Πάσχα των Καθολικών – Εντυπωσιακές τελετές για την Κυριακή των Βαΐων από Βατικανό, Ισπανία και Παρίσι

Το Καθολικό Πάσχα πλησιάζει και η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών ξεκινά επίσημα αύριο (30/3/2026) με τους Καθολικούς να το γιορτάζουν σε πολλές πόλεις της γης, από σήμερα με λιτανείες για την Κυριακή των Βαΐων. Βασική εικόνα αυτή του Πάπα Λέοντα στο Βατικανό όπου χιλιάδες κόσμου κατέκλυσαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Ακόμα λίγες μέρες πριν το Καθολικό Πάσχα, εκτός από το Βατικανό η Κυριακή των Βαΐων εορτάστηκε και στην Παναγία των Παρισίων όπου έγινε Θεία Λειτουργία παρουσία πλήθους πιστών, με τις φωτογραφίες και βίντεο από τη λιτή λιτανεία να αντυπωσιάζουν.

Αντίστοιχα, στην Ισπανία, οι λιτανείες των μπαρόκ, χρυσοποίκιλτων αγαλμάτων του Ιησού, αποτελούν ένα εντυπωσιακό θέαμα. Μαγευτική ήταν και η λιτανεία στη μαγευτική Κόρδοβα, στην Ανδαλουσία.

10:30 Messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur à Notre-Dame de Paris https://t.co/p7ZRD9cjKy pic.twitter.com/L47hEw7IAh — Cathédrale Notre-Dame de Paris (@notredameparis) March 29, 2026

Today officially begins Holy Week in Spain with Palm Sunday. pic.twitter.com/7Aghbb7MIG — Mytical Europe (@EuropeMytical) March 29, 2026

Οι πιο εντυπωσιακές σημερινές εικόνες έρχονται από το Βατικανό όπου με την παρουσία του πάπα Λέοντα κόσμος μαζεύτηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την πανέμορφη τελετή.

Pope Leo XIV celebrates Palm Sunday mass at the Vatican’s Saint Peter square, marking the beginning of Holy Week with a message of faith, humility, and renewal. pic.twitter.com/I3in8dplw9 — The New Region (@thenewregion) March 29, 2026

Φέτος, το Καθολικό Πάσχα θα εορταστεί την Κυριακή 5 Απριλίου, ενώ το Ορθόδοξο Πάσχα θα γιορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου, με τη Δευτέρα του Πάσχα να είναι στις 13 Απριλίου