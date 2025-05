Ξεσάλωσε η Ζαχάροβα για την σφαλιάρα στον Εμανουέλ Μακρόν: Ίσως ήταν το χέρι του Κρεμλίνου και όχι της Μπριζίτ

Αν όχι τώρα, πότε; Η Ρωσία, μέσω της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, βρήκε την ιδανική ευκαιρία να ειρωνευτεί και να χλευάσει τον Εμανουέλ Μακρόν μετά από το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας που δείχνει την Μπριζίτ Μακρόν να κάνει μια χειρονομία που μοιάζει με σφαλιάρα προς τον σύζυγό της την ώρα της άφιξής τους στο Βιετνάμ.

«Αυτό που είναι ενδιαφέρον δεν είναι αυτό (σ.σ. το βίντεο με το στιγμιότυπο στο Ανόι) αλλά τί θα επινοήσει αυτή τη φορά το Ελιζέ για να καλύψει αυτό το νέο “σκάνδαλο Εμανουέλ”», είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα. «Τί θα είναι αυτή τη φορά; Η Πρώτη Κυρία ήθελε να φτιάξει το κέφι του συζύγου της χαϊδεύοντάς τον απαλά στο μάγουλο, αλλά δεν υπολόγισε σωστά τη δύναμή της; Του έδωσε ένα μαντήλι, αλλά αστόχησε;» συνέχισε με δόση ειρωνείας η Ζαχάροβα σε ανάρτησή της στο Telegram. «Η πρότασή μου: ίσως ήταν το χέρι του Κρεμλίνου;» είπε.

Στο επίμαχο βίντεο στο αεροδρόμιο του Ανόι, διακρίνεται η πόρτα του γαλλικού προεδρικού αεροσκάφους να ανοίγει και να εμφανίζεται ο Μακρόν, που βρίσκεται ακόμη μέσα στο αεροσκάφος. Εκείνη τη στιγμή, φαίνονται τα χέρια της συζύγου του, όχι το πρόσωπό της, και να σηκώνει απότομα τα χέρια της προς το πρόσωπο του Γάλλου προέδρου, σε κάτι που θα μπορούσε να μοιάζει με χτύπημα.

Ο Μακρόν διέψευσε σήμερα τις φήμες για «οικογενειακό καυγαδάκι» με τη σύζυγό του, λέγοντας ότι το ζευγάρι «αστειεύονταν» μεταξύ τους και ζήτησε «όλους να χαλαρώσουν» σχετικά με τις ερμηνείες αυτών των εικόνων.

Στη Ρωσία, το βίντεο με το επίμαχο στιγμιότυπο μεταδόθηκε πολλές φορές σε κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα ειδήσεων, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες η Μόσχα είχε βρει ξανά αφορμή να ειρωνευτεί τον Μακρόν και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Μόνο που τότε το βίντεο ήταν fake και υποτίθεται ότι οι ηγέτες της Γαλλίας Μακρόν, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στο βαγόνι του τρένου, καθ’ οδόν για το Κίεβο, όπου ταξίδευαν έκαναν χρήση κοκαΐνης.

