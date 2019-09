Ξεσπά ο Τραμπ κατά της ηθοποιού Ντέμπρα Μέσινγκ!

Τίποτα και κανέναν δεν αφήνει ασχολίαστο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Χθες ήρθε η σειρά της ηθοποιού Ντέμπρα Μέσινγκ η οποία ζήτησε να γίνουν γνωστά τα ονόματα των πλουσίων που θα συνδράμουν οικονομικά για την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.

«Δεν έχω ξεχάσει ότι όταν ανακοινώθηκε πως θα κάνω το «The Apprentice» και όταν σημείωσε μεγάλη τηλεθέαση, βοηθώντας να ανέβουν τα νούμερα του NBC, η @ DebraMessing ήρθε σε μένα και με ευχαρίστησε, ακόμα με αποκάλεσε «κύριε», πώς αλλάζουν οι καιροί», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

I have not forgotten that when it was announced that I was going to do The Apprentice, and when it then became a big hit, helping NBC’s failed lineup greatly, @DebraMessing came up to me at an Upfront & profusely thanked me, even calling me “Sir.” How times have changed!

