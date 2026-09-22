Ξέσπασε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους των «απαγορευμένων» μέσων που τον κάλυπταν στον ΟΗΕ: «Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ»

Καθώς τα CNN, MS NOW και Politico αναμένουν την Τετάρτη (23.09.2026) για μια ακροαματική διαδικασία σχετικά με την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να τους απαγορεύσει την είσοδο στον χώρο του Λευκού Οίκου, δημοσιογράφοι τους κάλυψαν την επίσκεψή του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σήμερα Τρίτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι «πιθανότατα» θα επιτρέψει σε δημοσιογράφους των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MS NOW και του ενημερωτικού ιστοτόπου Politico να επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο, εφόσον δικαστήριο εκδώσει απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει την πρόσβαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση από δημοσιογράφους εάν θα επέτρεπε στα μέσα ενημέρωσης να επιστρέψουν στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «ίσως», εάν το δικαστήριο αποφανθεί κατά της απαγόρευσης.

Ο Τραμπ είπε ότι «πρόκειται για έναν δικαστή που δεν είναι ιδιαίτερα δίκαιος» και πρόσθεσε: «Αλλά μιλάω για την εθνική ασφάλεια. Νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να καθαρίζουμε τις ψευδείς ειδήσεις».

Οι δημοσιογράφοι των ειδησεογραφικών πρακτορείων μπήκαν στον χώρο χρησιμοποιώντας δημοσιογραφικές κάρτες που εκδόθηκαν από τον ΟΗΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι έκπληκτος που το CNN είναι εδώ και με καλύπτει, δεν θα έπρεπε να είστε εδώ», δήλωσε ο Τραμπ καθώς εισερχόταν στο κτίριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόταν σε μια ομάδα δημοσιογράφων, λέγοντάς τους: «Είπατε ότι δεν θα με καλύπτατε».

Q: On the press issue, if the district court decides against you, will you let the 3 media outlets back in?



TRUMP: This is a judge who's very been not a particularly fair judge. News is fake.



(The judge in question was appointed by Trump!) pic.twitter.com/hR5rmterGa — Aaron Rupar (@atrupar) September 22, 2026

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την απαγόρευση των μέσων σε ανάρτηση στο Truth Social την Παρασκευή, λέγοντας ότι τα τρία ειδησεογραφικά πρακτορεία «δεν θα πρέπει να μπορούν να γράφουν ή να αναφέρουν συνεχώς μυθοπλασίες και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ» και την υπερασπίστηκε σε άλλη ανάρτηση χτες Δευτέρα.

Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία κατέθεσαν μήνυση στον Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι η ενέργεια παραβίαζε τις προστασίες της Πρώτης Τροποποίησης του Συντάγματος των ΗΠΑ για την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του Τύπου.

Ζητούν προσωρινή εντολή περιορισμού για να εμποδίσουν την ενέργεια του Τραμπ σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, με ακρόαση που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη ενώπιον του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ, Τίμοθι Κέλι.