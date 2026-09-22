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Πυρά Μεντβέντεφ κατά Μερτς: Είναι ο πιο άχρηστος καγκελάριος στην ιστορία της Γερμανίας, ξεφορτωθείτε τον

Τον κατηγόρησε για «Ρωσοφοβία» και εμμονή με την Ουκρανία
Russian Security Council Deputy Chairman and the head of the United Russia party Dmitry Medvedev gestures during a meeting at the Gorki state residence outside Moscow, Russia, Wednesday, Sept. 16, 2026.
Photo / Ekaterina Shtukina, Sputnik, Pool via AP
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Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα επιτέθηκε στον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, φτάνοντας στο σημείο να καλέσει τους Γερμανούς πολίτες να τον «ξεφορτωθούν» πριν, όπως ισχυρίστηκε, οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Στην ανάρτησή του, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ εξαπέλυσε σειρά προσωπικών χαρακτηρισμών κατά του καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, που βρίσκεται σε δεινή θέση μετά τις εκλογές και την πανωλεθρία του CDU και υποστήριξε ότι ακόμη και ο προκάτοχός του, Όλαφ Σολτς, «μοιάζει καλύτερος» συγκριτικά.

«Ο Μερτς είναι μια αξιοθρήνητη ντροπή. Ο νεο Ναζισμός του, η Ρωσοφοβία του και η εμμονή του με την Ουκρανία τον έχουν κάνει τον χειρότερο καγκελάριο που είχε ποτέ η Γερμανία. Ακόμα και ο Σολτς μοιάζει καλύτερος σε σύγκριση μαζί του.

Γερμανοί, ξεφορτωθείτε τον πριν σας σύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και γνωρίζετε τις συνέπειες ενός τέτοιου πολέμου», έγραψε ο Μεντβέντεφ.

Η επίθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη πολιτική πίεση στη Γερμανία, μετά τις βαριές ήττες του CDU σε πρόσφατες περιφερειακές εκλογές. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να παραμείνει στην καγκελαρία και να συνεχίσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα.

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