Καναδάς: Αγωγή κατά της OpenAI για το μακελειό σε σχολείο – Στο επίκεντρο οι συνομιλίες της 18χρονης δολοφόνου με το ChatGPT

Νέα μεγάλη συζήτηση για τα όρια και τις ευθύνες της ΑΙ ανοίγει στον Καναδά, μετά την απόφαση της Βρετανικής Κολομβίας να καταθέσει αγωγή κατά της OpenAI για την πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο του Tumbler Ridge.

Η επαρχία υποστηρίζει ότι η τραγωδία στο σχολείο του Καναδά θα μπορούσε να είχε αποτραπεί εάν η εταιρεία είχε ενημερώσει εγκαίρως τις Αρχές για τις ανησυχητικές συνομιλίες της 18χρονης τρανς δράστη με το ChatGPT.

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Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό στον Καναδά για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται από τις εταιρείες ΑΙ συνομιλίες που μπορεί να συνδέονται με πραγματικό κίνδυνο βίας. Η αγωγή κατονομάζει τόσο την OpenAI όσο και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, ζητώντας αποζημίωση αλλά και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται τέτοιες περιπτώσεις.

Η αγωγή κατατέθηκε στην Καλιφόρνια και αφορά την επίθεση που συγκλόνισε το Tumbler Ridge τον περασμένο Φεβρουάριο. Εννέα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης της δράστη, έχασαν τη ζωή τους, με τα περισσότερα θύματα να είναι παιδιά, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται στην αγωγή, οι συνομιλίες της 18χρονης με το ChatGPT είχαν προκαλέσει ανησυχία στην ομάδα ασφάλειας της OpenAI μήνες πριν από την επίθεση. Η επαρχία ισχυρίζεται ότι υπήρξαν εισηγήσεις για ενημέρωση της αστυνομίας, χωρίς όμως τελικά να ειδοποιηθούν οι Αρχές.

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Ο λογαριασμός της 18χρονης απενεργοποιήθηκε, ωστόσο, σύμφωνα με την αγωγή, κατάφερε να δημιουργήσει νέο λογαριασμό και να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα.

🚨🇨🇦 NEW PHOTOS SURFACE OF TRANS CANADIAN SCHOOL SHOOTER GRINNING WITH RIFLE YEARS BEFORE MASSACRE



Jesse Van Rootselaar, 18, killed his mother and 11-year-old stepbrother at home before heading to Tumbler Ridge Secondary School and murdering six more.



He died from a… https://t.co/VjVe0hqCLs pic.twitter.com/hTxW9GdgRm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 12, 2026

Η επίθεση στο σχολείο

Στις 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την αστυνομία, η 18χρονη πυροβόλησε αρχικά τη μητέρα και τον ετεροθαλή αδελφό της στο σπίτι τους. Στη συνέχεια πήγε στο πρώην σχολείο της, όπου σκότωσε έναν βοηθό εκπαίδευσης και πέντε μαθητές ηλικίας 12 και 13 ετών. Αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή της.

Η Βρετανική Κολομβία υποστηρίζει ότι έχει αναλάβει μεγάλο μέρος του οικονομικού κόστους που άφησε πίσω της η τραγωδία, από την ψυχολογική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας μέχρι την αντικατάσταση του σχολείου, το οποίο κατεδαφίζεται.

Με την αγωγή ζητά αποζημίωση για τις συγκεκριμένες δαπάνες, αλλά και δικαστική εντολή που θα υποχρεώνει την OpenAI να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται συνομιλίες στο ChatGPT όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να ακολουθήσει βίαιη πράξη.

Τι αναφέρεται για τον Σαμ Άλτμαν

Μετά την τραγωδία, ο Σαμ Άλτμαν είχε δημοσιεύσει επιστολή προς την κοινότητα, αναφέροντας ότι «λυπάται βαθιά» που η OpenAI δεν είχε επικοινωνήσει με τις Αρχές επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο επικεφαλής της εταιρείας υποσχέθηκε αλλαγές, οι οποίες όμως δεν εφαρμόστηκαν όπως είχε δεσμευθεί, παρά τις προσπάθειες της γενικής εισαγγελέως της Βρετανικής Κολομβίας για συνεργασία.

Η OpenAI, από την πλευρά της, χαρακτήρισε την επίθεση μια ανείπωτη τραγωδία και δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με κυβερνήσεις και Αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και στη συνεχή βελτίωση των μέτρων ασφαλείας της.

Η εταιρεία έχει επίσης αναφέρει ότι τα συστήματά της είναι σχεδιασμένα ώστε να απορρίπτουν αιτήματα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν ουσιαστικά πράξεις βίας και ότι ενημερώνει τις Αρχές όταν μια συνομιλία δείχνει άμεσο και αξιόπιστο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης σε άλλους.