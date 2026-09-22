Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν, ελπίδες για συμφωνία

«Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Evan Vucci
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες σήμερα (22/09/2026) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εκτιμώντας πως οι δυο πλευρές θα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία.

«Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση» με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον βρετανό πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Συνομιλούν μαζί μας, ακόμη και σήμερα συνομίλησαν μαζί μας…», συνέχισε ο Τραμπ.

«Αλλά δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε… Και το καταλαβαίνουν αυτό… Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι είχε «καλή επικοινωνία» με τον Τραμπ, παρά τις διαφορές τους σε ορισμένα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Μπέρναμ ανέφερε πως συζήτησε με τον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, τα νησιά Φώκλαντ και ζητήματα εμπορίου.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον Μπέρναμ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής θα είναι η διαχείριση της σχέσης της Βρετανίας με τις ΗΠΑ, η οποία θεωρείται ως μια από τις στενότερες συμμαχίες παγκοσμίως.

Μετά τη συνάντησή τους, ο Τραμπ επέκρινε για ακόμη μια φορά το σχέδιο του Λονδίνου για το καθεστώς της αμερικανοβρετανικής βάσης στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, θέμα για το οποίο ο Μπέρναμ έχει δεσμευτεί να βρει λύση.

Έπειτα από επικρίσεις του προέδρου των ΗΠΑ, η βρετανική κυβέρνηση πάγωσε τον Απρίλιο τη συμφωνία για να παραχωρήσει στον Μαυρίκο την κυριαρχία των νησιών Τσάγκος, στα οποία βρίσκεται η Ντιέγκο Γκαρσία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
354
112
98
80
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ξέσπασε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους των «απαγορευμένων» μέσων που τον κάλυπταν στον ΟΗΕ: «Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ»
Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα δεχτεί πίσω στον Λευκό Οίκο τους δημοσιογράφους των τριών ΜΜΕ που απέκλεισε, αν ακυρωθεί η απόφασή του από τα δικαστήρια
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Τραμπ υπέγραψε αμυντική συμφωνία με Δανία και Γροιλανδία: Αυξάνεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί
Η συμφωνία δεν ικανοποιεί την επιδίωξη του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ως έδαφος των ΗΠΑ ή να την αγοράσει, για να περιοριστεί η παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo