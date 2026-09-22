Συναγερμός στο FBI: Χάκερς ισχυρίζονται ότι έκλεψαν στοιχεία χιλιάδων υπαλλήλων

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, καθώς οι χάκερς της ομάδας ShinyHunters ισχυρίζονται ότι κατάφεραν να παραβιάσουν συστήματα του FBI και να αρπάξουν προσωπικά δεδομένα χιλιάδων εργαζομένων. Η ομάδα έδωσε στη δημοσιότητα δείγμα των στοιχείων που υποστηρίζει ότι έκλεψε, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα δεδομένα προέρχονται πράγματι από εσωτερικά συστήματα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Οι χάκερς υποστηρίζουν ότι έβαλαν στο στόχαστρο το FBI στις ΗΠΑ ως απάντηση σε ανακοίνωση της υπηρεσίας τον Μάιο του 2026, στην οποία περιγράφονταν οι μέθοδοι δράσης των ShinyHunters και οι πιθανοί στόχοι καλούνταν να μην πληρώνουν λύτρα. Το FBI δεν είχε απαντήσει άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

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Οι ShinyHunters δημοσίευσαν τους ισχυρισμούς τους σε ιστοσελίδα στο dark web, ενώ μίλησαν και με το Reuters μέσω διαδικτυακής συνομιλίας. Παράλληλα, παρουσίασαν εικόνα που, όπως υποστηρίζουν, δείχνει ιστοσελίδα προσλήψεων του FBI την οποία είχαν παραβιάσει, καθώς και ένα δείγμα των δεδομένων που φέρονται να απέκτησαν.

Το Reuters δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει ότι η συγκεκριμένη εικόνα ήταν αυθεντική. Ωστόσο, στην ιστοσελίδα προσλήψεων του FBI εμφανίστηκε την Τρίτη μήνυμα που ανέφερε ότι τόσο η συγκεκριμένη υπηρεσία όσο και το «Special Agent Applicant Portal» ήταν «currently unavailable».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο έλεγχος που έκανε το Reuters σε μέρος των στοιχείων που παρουσίασαν οι χάκερς. Το πρακτορείο διασταύρωσε ονόματα και ταχυδρομικές διευθύνσεις με αρχεία πιστοληπτικών οργανισμών και με δεδομένα από παλαιότερες διαρροές που διαθέτει η εταιρεία πληροφοριών για το dark web District 4 Labs.

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Σε τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις βρέθηκε αντιστοιχία στα στοιχεία. Αυτό, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι οι χάκερς παραβίασαν τα εσωτερικά συστήματα του FBI.

Το Reuters ξεκαθαρίζει ότι δεν μπόρεσε να εξακριβώσει από πού προήλθαν τα συγκεκριμένα δεδομένα και, κυρίως, αν πράγματι εκλάπησαν απευθείας από συστήματα του FBI, όπως ισχυρίζονται οι ShinyHunters.

Μέχρι να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία ή επίσημη τοποθέτηση από το FBI, ο ισχυρισμός της ομάδας για παραβίαση των συστημάτων της υπηρεσίας παραμένει ανεπιβεβαίωτος.