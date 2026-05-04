Οκλαχόμα: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε κάμπινγκ – Άφαντος ο δράστης

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους
Πανικός ξέσπασε κατά τη διάρκεια ενός πάρτι σε λίμνη κάμπινγκ στην Οκλαχόμα Σίτι με τουλάχιστον 12 άτομα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Κυριακή το βράδυ (3/5/2026).

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν γύρω στις 9 το βράδυ σε ένα κάμπινγκ κοντά στη λίμνη Arcadia, περίπου 13 μίλια βόρεια της Οκλαχόμα Σίτι, σε ένα πάρτι στο οποίο συμμετείχαν «νεαροί ενήλικες», σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας του Έντμοντ, Emily Ward.

Δεν υπάρχουν ακόμα ύποπτοι υπό κράτηση, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας στο CNN.

Τρία άτομα νοσηλεύονταν στο Integris Health Edmond Hospital και εννέα άλλα βρίσκονταν στο Integris Health Baptist Medical Center στην Οκλαχόμα Σίτι, δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομειακού συστήματος στο Associated Press.

«Αυτή είναι προφανώς μια πολύ τρομακτική κατάσταση και κατανοούμε την ανησυχία του κοινού και των εμπλεκομένων και εργαζόμαστε εξαιρετικά σκληρά για να βρούμε αυτούς τους υπόπτους και να βοηθήσουμε αυτά τα θύματα», δήλωσε η Ward στους δημοσιογράφους στο σημείο.

Αρχικά, η αστυνομία ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε «διάφορες καταστάσεις», αλλά σημείωσε ότι ο αριθμός πιθανότατα θα αυξηθεί, επειδή ορισμένοι άνθρωποι πήγαν μόνοι τους σε νοσοκομεία.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Η λίμνη Αρκάντια στην οποία έγινε περιστατικό βρίσκεται στο Έντμοντ, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, και είναι ένας δημοφιλής προορισμός για πικνίκ, κατασκήνωση, ψάρεμα και θαλάσσια σπορ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους.

