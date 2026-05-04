Σφοδρή ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία: Χτύπησε πολυκατοικία στη Μόσχα

Η πολυκατοικία, που η ουκρανική εφημερίδα Kyiv Independent περιέγραψε ως «πολυτελή», βρίσκεται σε δυτική συνοικία της Μόσχας, όπου έχουν την έδρα τους διάφορες πρεσβείες
The damaged facade of a high-rise building following a drone attack, amid the Russia-Ukraine conflict, in Moscow, Russia May 4, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
Οι ζημιές από το χτύπημα ουκρανικού drone στη Μόσχα / Reuters

Τουλάχιστον ένα drone έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Δευτέρa (04.05.2026), χωρίς να αναφερθούν θύματα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν, μερικές ημέρες πριν από τη στρατιωτική παρέλαση την ημέρα της νίκης (9η Μαΐου) στη Ρωσία.

Ο Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε μέσω Telegram πως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονταν επιτόπου» μετά το χτύπημα από drone. Η πολυκατοικία, που η ουκρανική εφημερίδα Kyiv Independent περιέγραψε ως «πολυτελή», βρίσκεται σε δυτική συνοικία της Μόσχας, όπου έχουν την έδρα τους διάφορες πρεσβείες.

Άλλα δυο ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας, συμπλήρωσε ο δήμαρχος Σαμπιάνιν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε στα τέλη Απριλίου ότι η φετινή παρέλαση θα γίνει χωρίς τη συμμετοχή αρμάτων μάχης και πυραυλικών συστημάτων.

Η Ρωσία εορτάζει κάθε 9η Μαΐου τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο–τον «μεγάλο πατριωτικό πόλεμο» όπως συνεχίζει να τον αποκαλεί η Μόσχα.

Αν και οι ρωσικές αρχές αναφέρουν συχνά ουκρανικές επιδρομές του είδους στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, γενικά στόχοι είναι αεροδρόμια, στρατιωτικές ή ενεργειακές εγκαταστάσεις. Οι πολιτικές υποδομές στην πρωτεύουσα σπανίως υφίστανται ζημιές και κατά κανόνα το επιτελείο διαβεβαιώνει επισήμως πως τα περισσότερα drones καταρρίπτονται.

