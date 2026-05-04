Δολοφονία μοντέλου στην Ελβετία: Ο σύζυγος φέρεται να πολτοποίησε τμήματά της με τη χρήση μπλέντερ

Η υπόθεση μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, με τα νέα δεδομένα να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της δίκης
Ο Μαρκ Ρίμπεν και η Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς / Instagram

Φρικιαστικές είναι οι νέες αποκαλύψεις γύρω από τη δολοφονία του μοντέλου στην Ελβετία από τον σύζυγό της. Ο σύζυγος που τα είχε όλα… και μετά σκότωσε, πολτοποίησε και έθαψε τη σύζυγό του. Ήταν πρώην φιναλίστ του διαγωνισμού Μις Ελβετία και προπονήτρια πασαρέλας. Αυτός ήταν γιος ενός επιτυχημένου δικηγόρου, με καλή δουλειά, μεγάλο σπίτι και φήμη αφοσιωμένου πατέρα.

Η δολοφονία που σόκαρε την Ελβετία, όταν ο Μαρκ Ρίμπεν και η Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς  ενώ ζούσαν  μια υπέροχη ζωή, που συχνά περιγράφεται από φίλους ως η «τέλεια οικογένεια».

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Ρίμπεν σκότωσε τη σύζυγό του, πριν διαμελίσει το σώμα της και βάλει τα μέρη του σε ένα μπλέντερ – «κάνοντάς τα πουρέ», όπως το περιέγραψε η νεκροψία, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν εντός της κατοικίας, ενώ την φρικιαστική ανακάλυψη του εγκλήματος έκανε ο πατέρας του άτυχου μοντέλου. Στον χώρο βρέθηκαν επίσης εργαλεία και εξοπλισμός που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν μετά το έγκλημα.

Η Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς / Instagram

Φωτογραφίες που ανέβασε η Κριστίνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το ζευγάρι να χαμογελά δίπλα στις δύο μικρές κόρες τους, σε προσεκτικά επιμελημένες αναρτήσεις που έκρυβαν μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα.

Για τους γείτονες και τους γνωστούς, ο Ρίμπενε φαινόταν το πρότυπο συζύγου. Ήταν ένας αφοσιωμένος πατέρας και εργαζόταν εθελοντικά σε μια ομάδα προσκόπων στον ελεύθερο χρόνο του.

Η πρώην Μις Ελβετία Ναντίν Βίνζενς, φίλη της Κριστίνα, δήλωσε στο Nau.ch: «Πάντα μου έκανε μια χαρούμενη εντύπωση. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι ο σύζυγός της θα έκανε κάτι τέτοιο».

Στις 13 Φεβρουαρίου, το ζευγάρι λέγεται ότι συζήτησε τους όρους ενός επικείμενου χωρισμού κατά τη διάρκεια του γεύματος. Ο Ρίμπενε φέρεται να αρνήθηκε να αποδεχτεί το διαζύγιο, ήθελε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών και αρνήθηκε οικονομική υποστήριξη στη σύζυγό του, ανέφερε η εφημερίδα.

Αυτό που ακολούθησε ήταν η μοιραία κλιμάκωση, πολύ μακριά από τους καβγάδες που ήταν γνωστό ότι είχαν κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

