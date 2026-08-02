Το Ιράν διαψεύδει ότι συμφώνησε με τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προγραμματισμένη επίθεση και δήλωσε ότι είχαν επιτευχθεί τα περιγράμματα μιας συμφωνίας με το Ιράν, το ιρανικό μέσο ενημέρωσης Fars, που συνδέεται με το ισλαμικό καθεστώς δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο συνεχίζονται οι «εχθρικές ενέργειες» των ΗΠΑ.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν επικαλείται ένα μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της χώρας, το οποίο αρνείται κατηγορηματικά ότι η χώρα έχει καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ένα δημοσίευμα σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που ισχυρίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, Αμπάς Αραγτσί, συμφώνησε σε μια συμφωνία ΗΠΑ – Κατάρ που μοιράζει τον έλεγχο του στενού μεταξύ Ιράν και Ομάν είναι «ψευδές», αναφέρει το δημοσίευμα του Fars.

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Το μέσο ενημέρωσης επικαλείται επίσης μια ιρανική στρατιωτική πηγή που επιμένει ότι η ζωτικής σημασίας πλωτή οδός παραμένει κλειστή για οποιοδήποτε πλοίο δεν συντονίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Η πολιτοφυλακή θεωρείται σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας και υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον είναι ευθυγραμμισμένη με τους Ιρανούς διπλωμάτες που προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις εχθρικές τους ενέργειες, το στενό θα παραμείνει κλειστό» τονίζει το Fars

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BREAKING: A source close to the Iranian negotiating team told Fars News:



“There is no agreement on reopening the Strait of Hormuz, and the news published on this subject is false.



As long as hostile American actions continue, the Strait of Hormuz will remain closed, and ship… — Daily Iran News (@DailyIranNews) August 2, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε νωρίς την Κυριακή ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη αμερικανική επίθεση, αφού το Ιράν και αρκετές άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ζήτησαν από την Ουάσινγκτον να απόσχει από την επίθεση και δήλωσε ότι οι βασικές παράμετροι μιας πιθανής συμφωνίας είχαν διευθετηθεί.

BREAKING: The U.S. has made a last minute peace offer to Iran through Qatar, and Iran is now reviewing it, per initial reports.



Iran is highly likely to reject the offer, which means this was another TACO. — Daily Iran News (@DailyIranNews) August 2, 2026

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σε επίπεδα Στρατιωτικής Τρομοκρατίας, Ισχύος και Ισχύος που δεν έχουμε ξαναδεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Παρά ταύτα, μόλις μας ζητήθηκε από το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να αποφύγουμε οποιαδήποτε επίθεση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί τα όρια μιας συμφωνίας».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αναδυόμενες συμφωνίες θα περιλαμβάνουν το «άμεσο, πλήρες και ολοκληρωτικό άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν. «Με βάση αυτό το αίτημα, συμφώνησα, προς όφελος του μέλλοντος του κόσμου και, ομοίως, για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν, να ακυρώσω την επίθεση, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία», έγραψε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ συμφώνησε να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια. «Η χώρα του Ισραήλ συμμερίζεται αυτή τη δέσμευση», έγραψε, προτρέποντας όλες τις πλευρές να «ξεκινήσουν τη δουλειά» και να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις ανακοινώσεις του Τραμπ τους τελευταίους μήνες ότι είχαν επιτευχθεί συνεννοήσεις. Ο Αλί Αμπντολάχι, διοικητής του αρχηγείου έκτακτης ανάγκης Khatam al-Anbiya του IRGC, προειδοποίησε το Σάββατο (01.08.2026) τις περιφερειακές χώρες ότι οι ΗΠΑ κινούνται γρήγορα προς την πυροδότηση ενός ευρύτερου πολέμου

«Οποιαδήποτε χώρα χρησιμεύει ως ασπίδα για τον εχθρό θα καεί στη φωτιά του πολέμου», είπε. Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε μετά από αναφορές ότι εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο εκτεταμένων επιθέσεων εναντίον ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχει εκδοθεί τελική εντολή, αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης μετά την απόπειρα επίθεσης του Ιράν σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία και τη συνεχιζόμενη διακοπή της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν φέρεται να εργάστηκε παρασκηνιακά για να αποτρέψει την επίθεση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, προειδοποίησε τον Τραμπ ότι οι αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντίποινα κατά των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία και σε άλλα κράτη του Κόλπου.