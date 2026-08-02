Λονδίνο: Σκηνές πανικού σε φεστιβάλ, δεκάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν όταν εγκλωβίστηκαν στην είσοδο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε φεστιβάλ στο Λονδίνο, όταν εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην είσοδο του Ghana Party in the Park. Ο έντονος συνωστισμός προκάλεσε ποδοπάτημα, με αποτέλεσμα αρκετοί επισκέπτες να τραυματιστούν και να επικρατήσει μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το φεστιβάλ πραγματοποιούνταν στο Λονδίνο, στους αθλητικούς χώρους Copthall Playing Fields, στην περιοχή Μπάρνετ. Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε τις δυνατότητες του χώρου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ασφυκτική πίεση στην είσοδο.

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Από τον συνωστισμό αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες ότι κάποιος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, οχήματα διάσωσης και ελικόπτερα αεροδιακομιδής για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Happened yesterday in Enfield a Ghana festival close down by police after the people was crashed as people tried to get in.. pic.twitter.com/3Pl0u5nHS8 — London & UK Street News (@CrimeLdn) August 2, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν διασώστες να μεταφέρουν τραυματισμένους επισκέπτες με φορεία, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν εικόνες χάους και πανικού.

Ένας 18χρονος που βρέθηκε στον χώρο δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν «εξαιρετικά χαοτική» και υποστήριξε πως η διοργάνωση δεν ήταν σωστά οργανωμένη. Άλλοι επισκέπτες ανέφεραν ότι από νωρίς το απόγευμα χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν έξω από τον χώρο χωρίς να μπορούν να μπουν.

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Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το βράδυ του Σαββάτου ότι αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά την εκδήλωση για λόγους δημόσιας ασφάλειας, ύστερα από συνεννόηση με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Νωρίτερα είχαν ζητήσει από τον κόσμο να μην πλησιάζει την περιοχή λόγω ενός «σοβαρού περιστατικού».

Αρχικά κυκλοφόρησαν φήμες για επιθέσεις με μαχαίρι και νεκρούς, όμως τόσο οι διοργανωτές όσο και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τις διέψευσαν. Οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι η ακύρωση του φεστιβάλ έγινε αποκλειστικά εξαιτίας του υπερβολικού συνωστισμού, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων.