Νιγηρία: Εφιαλτικές στιγμές σε χωριό – Ένοπλοι σκότωσαν 12 άτομα, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά

Στιγμές τρόμου έζησε ένα ολόκληρο χωριό στη Νιγηρία που βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της βίας, μετά από νέες φονικές επιδρομές ενόπλων στην πολιτεία Σοκότο. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι, ενώ απήγαγαν γυναίκες και παιδιά, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια νύχτα γεμάτη τρόμο.

Οι επιδρομές στη Νιγηρία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους της περιοχής. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται έξι μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία κάηκαν ζωντανά όταν οι δράστες έβαλαν φωτιά στο σπίτι τους.

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Οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Λατζίνγκε γύρω στις 11 το βράδυ του Σαββάτου και συνέχισαν την επίθεσή τους μέχρι περίπου τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, σκορπώντας τον θάνατο και καταστρέφοντας περιουσίες.

Ένας από τους κατοίκους της περιοχής, ο Αουάλ Χασάν, περιέγραψε στο Reuters όσα συνέβησαν, λέγοντας: «Σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους, τραυμάτισαν άλλους τέσσερις, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά, αφού πρώτα έκλεψαν μεγάλο αριθμό ζώων».

Η βορειοδυτική Νιγηρία βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο βαριά οπλισμένων συμμοριών, γνωστών ως «ληστές», οι οποίες πραγματοποιούν συχνά επιδρομές σε χωριά, απαγάγουν κατοίκους ζητώντας λύτρα και κλέβουν ζώα.

Η αστυνομία της πολιτείας Σοκότο ανακοίνωσε ότι ερευνά την υπόθεση και αναμένεται να δώσει περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ώρες. Η νέα αυτή τραγωδία σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά την επίθεση στη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα, όπου ένοπλοι ληστές σκότωσαν τουλάχιστον 24 αγρότες.