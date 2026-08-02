Κόσμος

Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα

BBC, Telegraph, Reuters, Sky News, Independent, Daily Mail και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν επικεντρωθεί στο δυστύχημα στην Ψάθα
EUROKINISSI
EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοκ προκάλεσε σε ολόκληρη την χώρα αλλά και παγκοσμίως η τρομακτική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στον αέρα, την ώρα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή της Ψάθας. Διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν άμεσα την είδηση, με τα βλέμματα του πλανήτη να έχουν στραφεί στο συγκλονιστικό δυστύχημα.

BBC, Telegraph, Reuters, Sky News, Independent, Daily Mail και άλλα μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν πρώτο θέμα την τρομακτική στιγμή που συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα. Από την πτώση, βρήκαν τραγικό θάνατο εν ώρα καθήκοντος δύο άνθρωποι, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αμέσως μετά τη σύγκρουση χάθηκε η επικοινωνία με το ένα από τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην Ψάθα. Αμέσως κινητοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τα πληρώματα.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εναέριας κατάσβεσης πυρκαγιάς, δύο ελικόπτερα BELL, μισθωμένα από την πυροσβεστική υπηρεσία, με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα, συνετρίβησαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, στην Αττική», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική πυροσβεστική υπηρεσία.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Πρόκειται για ελικόπτερα Bell, που μισθώθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία και μετέφεραν τέσσερα μέλη πληρώματος, τα δύο εκ των οποίων διασώθηκαν.

mesa
mesa
mesa
mesa
mesa
mesa
mesa

Έλληνες πυροσβέστες έδωσαν επίσης μάχη την Κυριακή για να περιορίσουν μια ξεχωριστή πυρκαγιά γύρω από το Πόρτο Γερμενό στον Κορινθιακό Κόλπο, όπου οι φλόγες διέσχισαν ένα βουνό και έφτασαν σε στρατιωτικό πεδίο βολής, ενεργοποιώντας μη εκραγέντα πυρομαχικά.

Σχεδόν 500 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί, ενώ έχουν φτάσει και ενισχύσεις από τη Γαλλία και τη Ρουμανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
207
180
159
159
86
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν – «Αποκλιμάκωση» του ζήτησε η Σαουδική Αραβία
«Ο πρίγκιπας διάδοχος τόνισε την ανάγκη να «δοθεί προτεραιότητα στον διάλογο» στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ντόναλντ Τραμπ» μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων
Ντόναλντ Τραμπ και μπιν Σαλμάν
Το Μαρόκο βαφτίζει «Ντόναλντ Τραμπ» μεγάλο αυτοκινητόδρομο στη Δυτική Σαχάρα – Κατενθουσιασμένος ο Αμερικανός πρόεδρος
«Ανυπομονώ να διανύσω κάποια μέρα όλο το μήκος αυτού του αυτοκινητοδρόμου, ελπίζω πως θα γίνει σύντομα» έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ 5
Newsit logo
Newsit logo