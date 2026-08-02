Πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα

Σοκ προκάλεσε σε ολόκληρη την χώρα αλλά και παγκοσμίως η τρομακτική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στον αέρα, την ώρα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή της Ψάθας. Διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν άμεσα την είδηση, με τα βλέμματα του πλανήτη να έχουν στραφεί στο συγκλονιστικό δυστύχημα.

BBC, Telegraph, Reuters, Sky News, Independent, Daily Mail και άλλα μεγάλα μέσα ενημέρωσης έχουν πρώτο θέμα την τρομακτική στιγμή που συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα. Από την πτώση, βρήκαν τραγικό θάνατο εν ώρα καθήκοντος δύο άνθρωποι, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αμέσως μετά τη σύγκρουση χάθηκε η επικοινωνία με το ένα από τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην Ψάθα. Αμέσως κινητοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τα πληρώματα.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εναέριας κατάσβεσης πυρκαγιάς, δύο ελικόπτερα BELL, μισθωμένα από την πυροσβεστική υπηρεσία, με πλήρωμα δύο ατόμων το καθένα, συνετρίβησαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας, στην Αττική», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ελληνική πυροσβεστική υπηρεσία.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Πρόκειται για ελικόπτερα Bell, που μισθώθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία και μετέφεραν τέσσερα μέλη πληρώματος, τα δύο εκ των οποίων διασώθηκαν.

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Έλληνες πυροσβέστες έδωσαν επίσης μάχη την Κυριακή για να περιορίσουν μια ξεχωριστή πυρκαγιά γύρω από το Πόρτο Γερμενό στον Κορινθιακό Κόλπο, όπου οι φλόγες διέσχισαν ένα βουνό και έφτασαν σε στρατιωτικό πεδίο βολής, ενεργοποιώντας μη εκραγέντα πυρομαχικά.

Σχεδόν 500 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί, ενώ έχουν φτάσει και ενισχύσεις από τη Γαλλία και τη Ρουμανία.