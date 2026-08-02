Κόσμος

Ισπανία: Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί στη Θέουτα από το μαζικό κύμα μεταναστών από το Μαρόκο

Από το Σάββατο, έχει στηθεί ένας φράχτης στη θάλασσα για να αποτρέπει τη ροή των μεταναστών
Μετανάστες στη Θέουτα
Photo / Reuters
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Στην Ισπανία συνεχίζεται η τραγωδία στον θύλακα της Θέουτα, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 72 μετά τον εντοπισμό ακόμη πέντε σορών κατά μήκος της ακτής. Τα τραγικά γεγονότα συνδέονται με τη μαζική προσπάθεια χιλιάδων μεταναστών να περάσουν από το Μαρόκο στο ισπανικό έδαφος.

Οι αρχές στην Ισπανία αναφέρουν ότι περισσότεροι από 50.000 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα από τη στεριά και τη θάλασσα, σε μια πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση που προκάλεσε συναγερμό τόσο στη χώρα όσο και στις Βρυξέλλες.

Από το Σάββατο 01.08.2026, ξεκίνησε η τοποθέτηση πλωτού φράγματος μήκους 500 μέτρων στον κυματοθραύστη του Ταραχάλ, ένα από τα βασικά σημεία διέλευσης προς τη Θέουτα. Το εμπόδιο θα επιτρέπει παράλληλα τη διέλευση των σκαφών της Πολιτοφυλακής που πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές προχώρησαν στην επιστροφή περισσότερων από 48.000 ανθρώπων στο Μαρόκο μέσα σε μόλις 48 ώρες. Η διαδικασία των επιστροφών συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, με τις αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα αύξηση των μεταναστευτικών ροών και του αριθμού των θυμάτων.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Τρίτη προγραμματίστηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών των κρατών-μελών, με αντικείμενο τη διαχείριση της κρίσης στη Θέουτα και τις επιπτώσεις της στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Παράλληλα, 22 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, υπέγραψαν κοινή επιστολή με την οποία ζητούν καλύτερο συντονισμό για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Μαδρίτης απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι το πρόγραμμα νομιμοποίησης μεταναστών προκάλεσε τη μαζική εισροή στη Θέουτα. Όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά μόνο όσους πληρούσαν αυστηρές προϋποθέσεις και είχαν ήδη διαμείνει στην Ισπανία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

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