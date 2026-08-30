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Κύπρος: Ανετράπη επιβατηγό πλοίο με 267 άτομα ανοιχτά της Κερύνειας – Αναφορές για νεκρούς, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 172 επιβάτες και μεταφέρονται στο λιμάνι - Έτοιμη να παρέχει κάθε βοήθεια είναι η Κυπριακή Δημοκρατία
Ανανεώθηκε πριν 49 λεπτά
Το πλοίο που έχει βυθιστεί
Το πλοίο που έχει βυθιστεί
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Συναγερμός έχει σημάνει ανοικτά της Κερύνειας, όπου επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik ανετράπη, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

Το επιβατηγό πλοίο ανετράπη περίπου τρία μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ σε αυτό βρίσκονταν συνολικά 267 άτομα. Το CNN Turk αναφέρει ότι υπάρχουν 6 νεκροί.

Στην περιοχή σύμφωνα με το Sigmalive βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή της λεγόμενης Ακτοφυλακής, σωστικών σκαφών και αρκετών ιδιωτικών πλοιαρίων που έσπευσαν για βοήθεια.

Πρόκειται για το επιβατηγό Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet. Ο καπετάνιος φέρεται να αντιλήφθηκε ότι το πλοίο έπαιρνε νερά από το μπροστινό τμήμα του και επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι. Η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το σκάφος έχασε την ευστάθειά του και ανετράπη.

Σύμφωνα με τον «υπουργό Μεταφορών» του ψευδοκράτους, το πλοίο μετέφερε συνολικά 267 άτομα, εκ των οποίων 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος.

Ο δήμαρχος της Κερύνειας δήλωσε στο CNN Turk ότι διασώθηκαν 172 επιβάτες και μεταφέρονται στο λιμάνι.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για καταμαράν, ενώ διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι το υλικό κατασκευής του σκάφους ενδεχομένως να μην ήταν κατάλληλο για χρήση στη ναυσιπλοΐα. Αναφέρεται επίσης ότι το πλοίο ήταν παλαιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να κοπεί γρήγορα στα δύο.

Ο εκπρόσωπος του AKP Ομέρ Τσελίκ σε ανάρτησή του αναφέρει: «Ελπίζουμε ότι οι επιβάτες του φέριμποτ που ανατράπηκε στα ανοικτά της Κερύνειας να διασωθούν σώοι και αβλαβείς. Έχουν κινητοποιηθεί όλοι οι διαθέσιμοι πόροι. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Οι προσευχές μας είναι μαζί τους…».

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Τζεβντέτ Γιλμάζ σε ανακοίνωση του αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως: «Λάβαμε θλιβερά νέα. Ένα επιβατηγό πλοίο τύπου καταμαράν βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Κερύνειας αφού εισήλθε σε νερά. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, που ξεκίνησαν από τις μονάδες της Ακτοφυλακής της ΤΔΒΚ και της Τουρκικής Δημοκρατίας και τους αρμόδιους φορείς, συνεχίζονται αδιάλειπτα. Προς το παρόν, η κύρια προτεραιότητά μας είναι η διάσωση των επιβατών και του πληρώματος. Παρακολουθούμε στενά αυτό το τραγικό περιστατικό και παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους επιβάτες του πλοίου».

Έτοιμη για βοήθεια η Κυπριακή Δημοκρατία

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το ΚΣΕΔ επικοινώνησε με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και να αναλάβει την επιχείρηση με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ο Κύπριος πρόεδρος, μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή, ζήτησε να υπάρξει επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ακριβώς για να καταστεί σαφής η ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η θέση της Λευκωσίας σε ανάλογες περιπτώσεις είναι ξεκάθαρη, καθώς «όταν βρίσκονται ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο, συμβάλλουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο».

Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει τα μέσα, την επιχειρησιακή δυνατότητα και, κυρίως, την ετοιμότητα να συνδράμει άμεσα, σημειώνεται σχετικά.

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