Ντίμης Μαυρόπουλος: Ποιος ήταν ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας που «έσβησε» στα συντρίμμια του σκάφους του στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο

Μια ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (29.08.2026) στη θάλασσα του Κάβο Γκρέκο. Η ακραία κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο έφερε μια πολύ έντονη θαλασσοταραχή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση δύο σκαφών και τον θάνατο ενός 76χρονου Ελληνοκύπριου, του Ντίμη Μαυρόπουλου.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του με την κυπριακή επιχειρηματικότητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γεννήθηκε το 1949 στη Λεμεσό της Κύπρου και αποτελούσε μια γνώριμη φυσιογνωμία στην πόλη, ενώ ξεχώριζε για την συμμετοχή του με τα κοινά.

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Ως επιχειρηματίας, δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο εμπόριο και τις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων στη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας μια οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Στη συνέχεια της ζωής του, ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, με παρουσία και στον τομέα των ακινήτων, σύμφωνα με το philenews.com.

Η σχέση του με το αυτοκίνητο πάει πολύ πίσω, όταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε σε αγώνες ράλλυ, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες στις κυπριακές ειδικές διαδρομές. Το 1986, όταν κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Rothmans International Cyprus Rally.

Το 2014 στη δημιουργία του Cyprus Historic & Classic Motor Museum στη Λεμεσό, όπου διέθεσε την προσωπική του συλλογή. Το μουσείο εξελίχθηκε σε χώρο διατήρησης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης.

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Ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν επίσης μια εμβληματική μορφή του καρναβαλιού της Λεμεσού.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Ο 76χρονος επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος από τη Λεμεσό, έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο, στην Κύπρο, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε, έπεσε θύμα της κακοκαιρίας.

Μαζί του βρίσκονταν η κόρη και η σύντροφός του, οι οποίες κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και να διασωθούν. Οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται.

Ο σορός του άτυχου άνδρα, ο οποίος αγνοούνταν μετά τη βύθιση του σκάφους του, εντοπίστηκε από δύτες χωρίς τις αισθήσεις του, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που στήθηκε στην περιοχή. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στην περιοχή επικρατούσαν ακραίες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το ΚΣΕΔ αφού κινδύνευαν να βυθιστούν τρία σκάφη που βρίσκονταν στον κόλπο μεταξύ του Κόννου και Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο. Αρχικά βυθίστηκε ένα σκάφος που είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικό και διασώθηκε ένα πρόσωπο που επέβαινε σε αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο άτομο πήδηξε από μόνο του στα βράχια και διασώθηκε από μέλη της Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν άκατοι, αλλά και ελικόπτερο που διέσωσε δύο πρόσωπα από δεύτερο σκάφος αναψυχής στο οποίο επέβαινε και ο ίδιος. Τα δύο αυτά πρόσωπα ήταν η συμβία και η κόρη του και πρόλαβαν να πηδήξουν στο νερό, όπου ακολούθως τις βοήθησαν δύο ελικόπτερα που βρίσκονταν ήδη εκεί. Το σκάφος βυθίστηκε στη συνέχεια και ο Ντίμης Μαυρόπουλος θεωρήθηκε αγνοούμενος, γι’ αυτό και ξεκίνησαν έρευνες προς εντοπισμό του.

Πηγές από το ΚΣΕΔ αναφέρουν ότι η σύντροφος και η κόρη του πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα, την ώρα που βρίσκονταν εκεί ήδη δύο ελικόπτερα και τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια. Ο 76χρονος επιχειρηματίας φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, να εκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

Επιπλέον, διασώθηκαν άλλα δύο πρόσωπα από τρίτο σκάφος, το οποίο κινδύνεψε να βυθιστεί, και είναι καλά στην υγεία τους.