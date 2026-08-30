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Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave party, τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, ο δράστης αναζητείται – Ηχητικό ντοκουμέντο

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου - Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave party, τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, ο δράστης αναζητείται – Ηχητικό ντοκουμέντο
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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (30.08.2026) κατά τη διάρκεια rave party στο Ααράου, στη βόρεια Ελβετία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλά θύματα, σύμφωνα με την αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ πέντε ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά. Ο δράστης ή οι δράστες της επίθεσης διαφεύγουν και αναζητούνται.

Η αστυνομία του καντονιού Αργκoβίας ανακοίνωσε ότι το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (30.08.2026), σε περιοχή όπου γινόταν το rave party. Βίντεο με την στιγμή των πυροβολισμών κάνει τον γύρο του διαδικτύου και σε αυτό ακούγονται τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί.

Οι αρχές καλούν τον πληθυσμό να αποφεύγει την περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, καθώς και η ταυτότητα του ή των δραστών.

«Ααράου: Νυκτερινά πυρά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στο Σάχεν. Πολλά θύματα. Μαζική επέμβαση της αστυνομίας. Αποφύγετε την περιοχή», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Χ.

Σύμφωνα με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, είναι σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που σημαίνει ότι οι δράστες ακόμη αναζητούνται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, οι πυροβολισμοί έπεσαν πε΄ριπου στις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από το νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύχτα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «προς το παρόν, η αστυνομία είναι σε θέση να επιβεβαιώσει πυκνά πυρά εντός μεγάλης ομάδας ανθρώπων».

Σύμφωνα με την Blick, αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

Σύμφωνα με τη Βανέσα Ρούμπολντ, εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας του καντονιού Αργκoβίας, το περιστατικό έχει εντοπιστεί στην περιοχή του ιπποδρόμου.

«Δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε. Η αστυνομία μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει μόνο «αρκετούς πυροβολισμούς εναντίον μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων». Σύμφωνα με το BRK News, ένα ελικόπτερο Super Puma του Στρατού αναπτύχθηκε στο σημείο.

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