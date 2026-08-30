Ντίμης Μαυρόπουλος: Συγκλονιστική μαρτυρία για τον Ελληνοκύπριο επιχειρηματία – «Τα κύματα χτυπούσαν το πλοίο και το έριξαν στα βράχια, φίλοι του φώναζαν να κατέβει»

Συγκλονίζει η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα που βρέθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, εκεί όπου σημειώθηκε η τραγωδία στη θάλασσα όταν το σκάφος του Ντίμη Μαυρόπουλου διαλύθηκε στα βράχια με αποτέλεσμα ο 76χρονος επιχειρηματίας να βρει τραγικό θάνατο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόννο, στην Κύπρο όταν τρία σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη θαλασσοταραχή.

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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δύο από τα σκάφη παρασύρθηκαν και προσέκρουσαν στα βράχια, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές. Ένα από αυτά ήταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε ο 76χρονος μαζί με την κόρη του και τη σύντροφό του.

Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να διασωθούν, όμως ο επιχειρηματίας εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα βράχια, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η 57χρονη σύντροφός του συνεχίζει να νοσηλεύεται με κατάγματα στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου, ενώ η 30χρονη κόρη του έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

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«Όταν έφτασα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, ήταν ένα ζευγάρι τουρίστες και ακόμα ένα παιδί. Έβγαζα φωτογραφίες και είδα έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια, μέσα στο πλοίο το μεγάλο. Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του» λέει αυτόπτης μάρτυρας στο philenews.com.

Στη συνέχεια, όπως αφηγείται, έφτασαν ακόμα τρία άτομα στο σημείο και όλοι μαζί κινητοποιήθηκαν. «Πιάσαμε το σχοινί που έχει εδώ σε μια λέμβο σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Κατεβήκαμε κάτω, ενώ είχα ενημερώσει ήδη την Αστυνομία στις 14:35. Με είπαν ότι έρχεται ελικόπτερο. Το πλοίο το πρώτο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα.

Δέσαμε το σχοινί σε μια πέτρα μεγάλη και το ρίξαμε για να το πιάσει ο άνθρωπος, διότι δεν ήξερε κολύμπι».

Στο σημείο έφτασε εκείνη την ώρα περιπολικό με δύο αστυνομικούς, οι οποίοι τους είπαν «αναλαμβάνουμε εμείς», αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Του είπα, φίλε το πλοίο έχει ρωγμή και στο επόμενο κύμα θα διαλυθεί και αμέσως μετά, όντως, το πλοίο ξεκίνησε σιγά σιγά να διαλύεται. Ο αστυνομικός μας φώναξε, παιδιά πρέπει να τον σώσουμε. Του φωνάξαμε και βούτηξε στην θάλασσα και τον τραβήξαμε έξω με το σχοινί».

Το δεύτερο πλοίο που έμεινε άθικτο

«Ενδιάμεσα, στο δεύτερο πλοίο βούτηξαν δύο άτομα και βγήκαν πάνω. Το πλοίο ξεκίνησε τις μηχανές, όμως, όταν προχώρησε για να το πάρει προς τα μέσα, πιάστηκε η λέμβος του μέσα στην προπέλα και άρχισε να βγάζει καπνούς μαύρους και έσβησε».

Όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας, αυτό ήταν το πλοίο που δεν διαλύθηκε στα βράχια και έμεινε άθικτο.

Το πλοίο του Ντίμη Μαυρόπουλου

«Ο Μαυρόπουλος ξεκίνησε τις μηχανές και πήγαινε προς τα μέσα και σε μια φάση οι μηχανές του έσβησαν». Ο αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι το πλοίο ήταν σε τροχιά σύγκρουσης με άλλο πλοίο.

«Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή προς τα αριστερά, η οποία ήταν μοιραία. Το πλοίο γύρισε πλάγια και έρχονταν τα κύματα και χτυπούσαν όλα πάνω του και το έριξαν με δύναμη στα βράχια. Πήρε 4-5 φορές κλίση για να αναποδογυριστεί και σε εκείνο το σημείο, πήδηξαν οι δύο γυναίκες στη θάλασσα. Στο μεταξύ, είχε φτάσει και το ελικόπτερο.

Οι βάρκες της Αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν με τίποτε. Πρέπει να ήταν 10-11 μποφόρ οι άνεμοι».

Συνεχίζοντας τη συγκλονιστική αφήγησή του, αναφέρει ότι η Αστυνομία και το ελικόπτερο επικεντρώθηκαν αμέσως στο πλοίο του Ντίμη, όταν αντιλήφθηκαν τον θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεχε. «Οι αστυνομικοί κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια και λόγω των ανέμων το ελικόπτερο κατέβηκε και ανέβηκε πολλές φορές διότι δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, στο σημείο έφτασαν πολλοί φίλοι του Μαυρόπουλου, οι οποίοι του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούσαν να βγει από το πλοίο.

«Τον πήραν τηλέφωνο πριν να ξεκινήσει να πάει μέσα, του είπαν να κατέβει αλλά φαίνεται να αρνήθηκε, λέγοντας τους ότι θα σώσει το πλοίο. Ήταν δίπλα μου αυτοί που του μιλούσαν και του φώναζαν. Ήρθε και ο ιδιοκτήτης του πρώτου πλοίου που βούλιαξε. Κρατούσε το κεφάλι του. Τους είπε ο άνθρωπος πιάστε τον τηλέφωνο γιατί δεν θα γλυτώσουν».