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Γραπτό μήνυμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στις χώρες του Κόλπου: «Αναγνωρίστε τον αληθινό εχθρό, να είμαστε ενωμένοι οι μουσουλμάνοι»

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ, που διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανισθεί δημόσια μετά την 28η Φεβρουαρίου, πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ / Majid Asgaripour/WANA / West Asia News Agency via REUTERS
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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοζτάμπα Χαμενεΐ καλεί τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με γραπτό μήνυμα, έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κάλεσε τις χώρες του Περσικού Κόλπου να ενισχύσουν την ενότητα μεταξύ των μουσουλμάνων και να «αναγνωρίσουν τον πραγματικό τους εχθρό», σε μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή (30.08.2026) στα social media.

Παράλληλα, ο Ιρανός ηγέτης υπογράμμισε την ανάγκη για «ενότητα μεταξύ των μουσουλμάνων» και για αμοιβαία στήριξη απέναντι στους εχθρούς τους, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ, που διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανισθεί δημόσια μετά την 28η Φεβρουαρίου, πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και μέλη της οικογένειάς του.

«Η λύση στα προβλήματα της Ούμα (της μουσουλμανικής κοινότητα) βρίσκεται στην ενότητα του λόγου, την φιλία και την συνεργασία στον δρόμο του καλού», δηλώνει ο αγιατολάχ Χαμενεΐ σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του.

«Οποιοσδήποτε, από οποιαδήποτε θέση κατέχει, κάνει οτιδήποτε που προκαλεί διαίρεση ανάμεσα στους μουσουλμάνους και δημιουργεί διενέξεις εντός της μουσουλμανικής κοινότητας, σκοπίμως ή μη, ηθελημένα ή άθελά του, έχει υπηρετήσει τους στόχους των εχθρών του ισλάμ», γράφει.

Καλώντας τους ηγέτες των χωρών της περιοχής «να αναγνωρίσουν τον αληθινό τους εχθρό, να αντιληφθούν το σχέδιό του και να το πολεμήσουν χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εχθρούς όλων και όχι μόνο του Ιράν.

Μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, η Τεχεράνη εξαπέλυσε σε απάντηση επιθέσεις κατά των συμμάχων της Ουάσινγκτον στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, κυρίως της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Κατάρ και του Μπαχρέιν. Εκτοτε, οι σχέσεις των χωρών αυτών με το Ιράν επιδεινώθηκαν περαιτέρω.

Ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ καλεί επίσης την ηγεσία και τον λαό του Ιράν να βάλουν τέλος στις διαφορές τους και να ενωθούν στον αγώνα κατά των εχθρών της χώρας, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί κατά κανέναν τρόπο να ξεσπάσουν διαιρέσεις στους κόλπους του ιρανικού λαού.

Σε προηγούμενο μήνυμά του την Παρασκευή, ο Χαμενεΐ δήλωνε ότι «οποιαδήποτε ενέργεια βλάπτει την κοινωνική συνοχή είναι απαγορευμένη».

Ζήτησε επίσης την σταδιακή αποδολαριοποίηση της ιρανικής οικονομίας και την αύξηση της παραγωγής για την ανάκαμψη της οικονομίας έπειτα από μήνες αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και δεκαετίες διεθνών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

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