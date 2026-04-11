Κύπρος: Ένας νεκρός από την κατάρρευση πολυκατοικίας και τουλάχιστον 4 τραυματίες – Πληροφορίες για έναν εγκλωβισμένο

Σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη
Νεκρός ανασύρθηκε ένας από τους ένοικους της πολυκατοικίας που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος στη περιοχή Γερμασόγειας στην Κύπρο, σήμερα το μεσημέρι (11/4/2026), ενώ 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και υπάρχουν πληροφορίες και για περισσότερους εγκλωβισμένους.

Μετά από προσπάθειες ωρών, ανασύρθηκε γύρω στις 17:30 ένα πρόσωπο από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στην Κύπρο, το οποίο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό, αναφέρει το philenews.com. Νωρίτερα 4 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης.

Το κτήριο διέθετε συνολικά 10 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Η πολυκατοικία στην Κύπρο

Από το μεσημέρι έχει στηθεί γιγαντιαία επιχείρηση με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ, της Πολιτικής Άμυνας, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, του ΕΟΑ Λεμεσού, ενώ για την απομάκρυνση των μπάζω επιστρατεύτηκε εκσκαφέας και φορτηγά. Χρειάστηκε και γερανός για να στηρίξει κομμάτι της πολυκατοικίας που ήταν έτοιμο να καταρρεύσει.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια. Τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
54
51
51
41
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
