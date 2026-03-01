Κύπρος: Ιρανική επίθεση στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου – Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις

Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (01.03.2026) οι βρετανικές βάσεις της RAF στην Κύπρο, μετά από κήρυξη «απειλής ασφαλείας». Βίντεο που «ανέβηκε» στα social media δείχνουν επίθεση με drone ή πύραυλο στη βάση στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην Κύπρο.

Υπάρχουν «υποψίες για συντριβή» στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, στη Λεμεσό, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο του Channel 14, τον Hallel Bitton Rosen.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακούστηκε δυνατή έκρηξη στην περιοχή, ενώ ενεργοποιήθηκαν και οι συναγερμοί στη βάση.

Δύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας, μαζί με ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus KC2 Voyager, έχουν αναχωρήσει από τη βάση.

Αφορμή, οι αναφορές ότι ένα ιρανικό drone ή πύραυλος χτύπησε τις εγκαταστάσεις.

Video of the possible missile/ drone strike on RAF Akrotiri in Cyprus. UK sovereign territory.#Iran #Israel #USA pic.twitter.com/Zp0PjPz1mY — Political Monitor (@PoliticalMonitr) March 1, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Cyprus Mail», το προσωπικό των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στα σπίτια του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας».

Παράλληλα, ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.

#BREAKING Israel’s Channel 14 reports: A suspected plane crash at the British Royal Air Force base in Akrotiri, Cyprus. A loud explosion was heard in the area, and alarms were triggered at the base as aircraft took off. — War Monitor (@WarMonitors) March 1, 2026

Οι ίδιες πηγές δεν διευκρίνισαν τη φύση της απειλής, ούτε εάν πρόκειται για προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο ευρύτερης περιφερειακής έντασης.