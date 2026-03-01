Κόσμος

Κύπρος: Ιρανική επίθεση στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου – Ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις

Δύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της RAF, μαζί με ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus KC2 Voyager, απογειώθηκαν από τη βάση
Drone στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο
Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (01.03.2026) οι βρετανικές βάσεις της RAF στην Κύπρο, μετά από κήρυξη «απειλής ασφαλείας». Βίντεο που «ανέβηκε» στα social media δείχνουν επίθεση με drone ή πύραυλο στη βάση στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην Κύπρο.

Υπάρχουν «υποψίες για συντριβή» στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, στη Λεμεσό, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο του Channel 14, τον Hallel Bitton Rosen.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακούστηκε δυνατή έκρηξη στην περιοχή, ενώ ενεργοποιήθηκαν και οι συναγερμοί στη βάση.

Δύο μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon της Βασιλικής Αεροπορίας, μαζί με ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Airbus KC2 Voyager, έχουν αναχωρήσει από τη βάση.

Αφορμή, οι αναφορές ότι ένα ιρανικό drone ή πύραυλος χτύπησε τις εγκαταστάσεις.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Cyprus Mail», το προσωπικό των βρετανικών βάσεων  στην Κύπρο ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στα σπίτια του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας».

Παράλληλα, ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.

 

Οι ίδιες πηγές δεν διευκρίνισαν τη φύση της απειλής, ούτε εάν πρόκειται για προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο ευρύτερης περιφερειακής έντασης.

