Κύπρος: Τουρκικά drones και μαχητικά παρενοχλούν κυπριακές πτήσεις – Ελεγκτής απέτρεψε σύγκρουση με επιβατικό αεροσκάφος

Σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων στον στον εναέριο χώρο της Κύπρου προκαλεί η δραστηριότητα μη εξουσιοδοτημένων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων μέσων της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με καταγγελία της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Ωστόσο, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας απάντησε πως το επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας στον κυπριακό εναέριο χώρο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Η Συντεχνία δημοσιοποίησε συγκεκριμένο περιστατικό κατά το οποίο τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας στη Κύπρο, παρέκκλινε από την πορεία που προέβλεπε το σχέδιο πτήσης του και άρχισε να ανεβαίνει, την ώρα που επιβατικό Boeing 737-800 βρισκόταν σε κάθοδο στην ίδια περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ανάρτησή της, η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέρει ότι, πέραν της αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας, οι ελεγκτές στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας, καθώς και στις προσεγγίσεις Λάρνακας και Πάφου, καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων στην Κύπρο.

Όπως υποστηρίζει, το έργο τους επηρεάζεται από μη εξουσιοδοτημένα αεροσκάφη και UAV της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία, σύμφωνα με τη Συντεχνία, επιχειρούν «σχεδόν συνεχώς» κατά μήκος κρίσιμων αεροπορικών διαδρομών και κοντά στα δύο αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τουρκικά drones κοντά στα αεροδρόμια

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αναφέρει ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως υποστηρίζει, μη εξουσιοδοτημένα αεροσκάφη και UAV της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας επιχειρούν σχεδόν συνεχώς κατά μήκος κρίσιμων αεροδιαδρόμων, ακόμη και κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Οι ελεγκτές στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας και στις Μονάδες Προσέγγισης των δύο κυπριακών αεροδρομίων καλούνται να διαχειριστούν την αυξημένη εμπορική κίνηση, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στρατιωτικά αεροσκάφη τα οποία δεν συνεργάζονται πάντοτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη Συντεχνία, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται επί δεκαετίες, σε εικοσιτετράωρη βάση, και επιδεινώνεται από την άρνηση της Άγκυρας να διατηρεί αμφίδρομη επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας. Η καταγγελία κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς της αεροπορίας, μεταξύ των οποίων η EASA, ο Eurocontrol και η IATA.

Διαχειρίσιμη χαρακτηρίζεται από την Πολιτική Αεροπορία η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πτήσεων εντός του FIR Λευκωσίας, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο philenews , με αφορμή την αναστάτωση που προκλήθηκε από μεμονωμένο περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος «Airbus A400M Atlas» με διακριτικό κλήσης TUAF770.

Συγκεκριμένα, το ραντάρ ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας της Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε αυτόματη προειδοποίηση Alert, ότι δύο αεροσκάφη ενδέχεται να βρεθούν σε επικίνδυνα μικρή μεταξύ τους απόσταση. Η προειδοποίηση αφορούσε το τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος με διακριτικό TUAF770 και το επιβατικό αεροσκάφος Boeing 737-800 με διακριτικό TOM56T.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τουρκικό αεροσκάφος δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας (Nicosia ACC) και, έχοντας αποκλίνει από την προβλεπόμενη διαδρομή του σχεδίου πτήσης του, άρχισε να ανεβαίνει προς το επίπεδο πτήσης FL360. Την ίδια στιγμή, το επιβατικό Boeing 737-800, κατέβαινε προς το επίπεδο FL350, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί η αυτόματη προειδοποίηση στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Το περιστατικό εξελίχθηκε στο βόρειο τμήμα του FIR Λευκωσίας, κοντά στο όριο με το FIR Άγκυρας, σε περιοχή όπου βρίσκονται οι βασικές διαδρομές εισόδου και εξόδου πτήσεων μεταξύ των δύο FIR.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο philenews ότι το ζήτημα με τις κινήσεις τουρκικών αεροσκαφών αποτελεί διαχρονικό καθημερινό φαινόμενο. Όπως σημείωσαν, το προσωπικό της Πολιτικής Αεροπορίας είναι πλήρως εξοικειωμένο με τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των πτήσεων.

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Αεροπορίας

Σε σχέση με αναφορές στα ΜΜΕ για την παρουσία μη εξουσιοδοτημένων αεροσκαφών και αεροσκαφών της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας στον Κυπριακό εναέριο χώρο, ή και για την έγκαιρη παρέμβαση για την αποφυγή ατυχήματος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας στον Κυπριακό εναέριο χώρο παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Η παρουσία και δραστηριοποίηση τουρκικών αεροσκαφών στον χώρο ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Nicosia FIR) αποτελεί διαχρονικό και επαναλαμβανόμενο επιχειρησιακό δεδομένο, το οποίο o έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας καλείται να διαχειριστεί σε σχεδόν καθημερινή βάση. Δεν πρόκειται, ως εκ τούτου, για ένα πρωτόγνωρο ή απρόβλεπτο επιχειρησιακό φαινόμενο.

Είναι σημαντικό, επομένως, να διαχωρίζεται η ύπαρξη ενός επαναλαμβανόμενου επιχειρησιακού φαινομένου από την πραγματική κατάσταση αεροπορικής ασφάλειας.

Τα προβλήματα που προκαλεί η Τουρκία στον κυπριακό εναέριο χώρο, είτε την παράνομη λειτουργία του αεροδρομίου Τύμπου και τις παρεμβολές στις πτήσεις, είτε με τις πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών, είναι γνωστά και τυγχάνουν συνεχούς διαχείρισης απαιτώντας αυξημένη επαγρύπνηση με σκοπό την διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας των πτήσεων.

Η έγκαιρη αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση τέτοιων καταστάσεων από το προσωπικό αποτελεί ακριβώς ένδειξη της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέρεται στα δημοσιεύματα, η συνεχής επιτήρηση και η επιχειρησιακή επαγρύπνηση του προσωπικού επέτρεψαν την έγκαιρη αναγνώριση της πιθανής σύγκλισης των πορειών και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων.\

Η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών και το επιχειρησιακό προσωπικό διαθέτει την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ασφαλή διαχείριση ακόμη και ιδιαίτερα απαιτητικών καταστάσεων.