Ουκρανία: Στους 16 οι νεκροί από το μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο – Πάνω από 40 οι τραυματίες

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυραύλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους κρουζ, καθώς και βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους, και 168 drones, κατά τη διάρκεια της μαζικής νυχτερινής επίθεσης εναντίον του Κιέβου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι σχεδόν το 90% των drones και οι περισσότεροι πύραυλοι κρουζ καταρρίφθηκαν. Δεν διευκρίνισε πόσοι βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν ούτε αν κάποιοι από αυτούς αναχαιτίστηκαν.

Οι πάνω όροφοι μιας εννιαόροφης πολυκατοικίας καταστράφηκαν στην συνοικία Σολομιάνσκι του Κιέβου, όπου καταγράφηκε η πλειοψηφία των 15 θανάτων που στην πρωτεύουσα , δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος ζήτησε η Παρασκευή να κηρυχθεί ημέρα πένθους.

😔 A massive crater was left behind after a Russian strike in the Boryspil district



The missile hit a residential area. Almost an entire street was damaged — around 14 private homes, an apartment building, a gas station, and warehouse facilities.



The death toll in Kyiv has… https://t.co/DuhKH4N0JN pic.twitter.com/wyWMIAWL2a — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026

Σε δύο άλλες περιοχές προκλήθηκαν ζημιές, είπε ο Κλίτσκο, όπου επλήγησαν ένα σχολείο και ένα παιδικό νοσοκομείο όπως επίσης εγκαταστάσεις μη κατοικήσιμες και αποθήκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα επιτέθηκε στο Κίεβο και στην γύρω περιοχή με αεροπορικές επιθέσεις και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πλήττοντας εγκαταστάσεις που παράγουν εξαρτήματα για drones, μια στρατιωτική αποθήκη και ένα κόμβο εφοδιασμού, όπως επίσης και άλλους στόχους.

Καθώς η Ρωσία έχει εντείνει τις βαλλιστικές επιθέσεις της τους τελευταίους μήνες, ο Ζελένσκι έχει ζητήσει από τους συμμάχους να αναπληρώσουν τα αποθέματα της Ουκρανίας σε αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot — το μόνο όπλο στο οπλοστάσιό της που είναι ικανό να καταρρίψει έναν βαλλιστικό πύραυλο.

«Οι πύραυλοι αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot δεν έχουν ακόμη αντικατασταθεί, και χρειάζονται καθημερινά», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram. «Κάθε επιπλέον πύραυλος σώζει τις ζωές του λαού μας.»