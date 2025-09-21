Κόσμος

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Επιμένουν τα προβλήματα σε Χίθροου, Βερολίνο και Βρυξέλλες – Αγώνας δρόμου για πλήρη αποκατάσταση

Μετά την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε το σύστημα check-in, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δυσκολεύονται ακόμη να αποκαταστήσουν πλήρως τις υπηρεσίες τους, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις να συνεχίζουν να ταλαιπωρούν ταξιδιώτες
Επιβάτες στο αεροδρόμιο Χίθροου / REUTERS / Isabel Infantes

Επιβάτες σε μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης βίωσαν ένα χαοτικό Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο (20.09.2025), κυβερνοεπίθεση έπληξε το λογισμικό check-in και επιβίβασης της Collins Aerospace (θυγατρική της RTX), προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στη λειτουργία του Χίθροου στο Λονδίνο, του αεροδρομίου Βερολίνου Βρανδεμβούργου και εκείνου των Βρυξελλών. Ατελείωτες ουρές, μαζικές καθυστερήσεις και δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων χαρακτήρισαν τη μέρα.

Το πρωί της Κυριακής, οι δυσκολίες που προκάλεσε η κυβερνοεπίθεση δεν είχαν ακόμη ξεπεραστεί πλήρως. Αν και η κατάσταση βελτιωνόταν σταδιακά στα αεροδρόμια του Λονδίνου και Βερολίνου, σημαντικά προβλήματα παρέμεναν στις Βρυξέλλες, όπου οι αερολιμενικές αρχές έκαναν λόγο για «μεγάλο αντίκτυπο» στο πρόγραμμα των πτήσεων. Μάλιστα, σχεδόν οι μισές αναχωρήσεις από την πρωτεύουσα του Βελγίου ακυρώθηκαν.

Ωστόσο, πολλοί ταξιδιώτες συνέχιζαν να υφίστανται καθυστερήσεις εξαιτίας των συνεπειών της επίθεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightRadar24, οι επιβάτες καθυστερούσαν κατά μέσο όρο 53 λεπτά στις Βρυξέλλες, περίπου 30 λεπτά στο Βερολίνο και σχεδόν 27 λεπτά στο Χίθροου. Παραμένει ασαφές ποιο μέρος αυτών των καθυστερήσεων συνδέεται άμεσα με την κυβερνοεπίθεση.

Επιβάτες στο αεροδρόμιο Χίθροου / REUTERS / Isabel Infantes

«Προσωρινή διακοπή» σύμφωνα με την RTX

Η RTX, μητρική εταιρεία της Collins Aerospace, χαρακτήρισε το περιστατικό «προσωρινή διακοπή που σχετίζεται με τον κυβερνοχώρο», διευκρινίζοντας ότι επηρέασε το λογισμικό MUSE, το οποίο χρησιμοποιούν πολλές αεροπορικές εταιρείες. Η εταιρεία δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στο Χίθροου, οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν ότι «η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων εξακολουθεί να εκτελείται», ενώ συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης. Στο Βερολίνο παρέμεναν τεχνικά προβλήματα χωρίς όμως μαζικές ακυρώσεις, ενώ στις Βρυξέλλες αρκετές πτήσεις εξακολουθούσαν να καθυστερούν ή να ακυρώνονται το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών δεδομένων Cirium, οι καθυστερήσεις παρέμεναν «χαμηλές» στο Λονδίνο, «μέτριες» στο Βερολίνο και «σημαντικές» στις Βρυξέλλες, αν και παρουσίαζαν μείωση.

Επιθέσεις σε σειρά κρίσιμων υποδομών

Η προέλευση και τα κίνητρα της κυβερνοεπίθεσης παραμένουν άγνωστα, αφήνοντας χώρο για εικασίες. Μιλώντας στο France 24, η στρατηγική σύμβουλος τουρισμού και αεροπορίας Ανίτα Μεντιράτα δήλωσε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα.

«Υπάρχουν πολλές θεωρίες αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό να αφεθεί η έρευνα να καθορίσει την προέλευση και τα αίτια της επίθεσης», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «κάθε εικασία μπορεί να οδηγήσει σε προκατειλημμένα συμπεράσματα».

 

Η επίθεση αυτή εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνεχόμενων κυβερνοεπιθέσεων που πλήττουν διάφορους τομείς στην Ευρώπη. Η παραγωγή της Jaguar Land Rover ανεστάλη πρόσφατα λόγω κυβερνοεπίθεσης, ενώ χάκερ προκάλεσαν επίσης τεράστιες οικονομικές ζημιές στη Marks & Spencer, που υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες.

Η κλιμάκωση τέτοιων επιθέσεων προκαλεί ανησυχίες για την ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών, τη στιγμή που αερομεταφορές, υγεία και βιομηχανία εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από ευάλωτα ψηφιακά συστήματα.

