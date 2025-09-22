Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης: Η ΕΕ επιβεβαιώνει hacking για λύτρα

Οι συνέπειες της κυβερνοεπίθεσης, η οποία έπληξε την εταιρεία Collins Aerospace το βράδυ της Παρασκευής, συνεχίζουν να γίνονται αισθητές σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια όπως το Χίθροου στο Λονδίνο, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα (22.09.2025), η ENISA επιβεβαίωσε ότι οι εκτεταμένες δυσλειτουργίες προκλήθηκαν από κακόβουλο λογισμικό τύπου ransomware.

Η Υπηρεσία διευκρίνισε ότι έχει εντοπιστεί το είδος του λογισμικού ransomware που χρησιμοποιήθηκε στην κυβερνοεπίθεση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα με τη συμμετοχή των δικαστικών αρχών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι οι εκτεταμένες βλάβες δεν οφείλονταν σε τεχνικό πρόβλημα, αλλά σε κακόβουλη κυβερνοεπίθεση. Οι αρχές ασφαλείας συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Στο Βερολίνο, η αεροπορική κίνηση παραμένει προβληματική, την ώρα που τη Δευτέρα αναμένονταν περισσότεροι από 92.000 ταξιδιώτες – αριθμός αυξημένος λόγω του Μαραθωνίου που διεξήχθη την προηγούμενη μέρα. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Βερολίνου δήλωσε ότι αρκετές εταιρείες ακολουθούν ακόμη χειροκίνητη διαδικασία, χωρίς να είναι σαφές πότε θα λυθεί η βλάβη.

Στο Χίθροου, οι επιβάτες συνεχίζουν να περνούν την επιβίβαση «με χαρτί και στυλό», καθώς τα ηλεκτρονικά συστήματα παραμένουν εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με το BBC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η Collins Aerospace διαβεβαίωσε ότι συνεργάζεται στενά με τα αεροδρόμια που έχουν επηρεαστεί και υπογράμμισε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο των απαραίτητων αναβαθμίσεων λογισμικού για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας.

Collins Aerospace, ο αμερικανικός κολοσσός στο στόχαστρο

Κατά τραγική ειρωνεία, η Collins Aerospace, ο πάροχος των συστημάτων check-in που παραλύθηκαν, προβάλλει στην ιστοσελίδα της την τεχνολογία FlightAware Foresight, η οποία παρουσιάζεται ως προσφέροντας «απαράμιλλη ακρίβεια για μια απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία», χάρη σε αλγορίθμους και δισεκατομμύρια δεδομένα ικανά να προβλέπουν κάθε πιθανή καθυστέρηση.

Πίσω όμως από αυτήν τη βιτρίνα, η εταιρεία δεν είναι απλώς ένας αεροπορικός πάροχος. Ως θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού RTX, η Collins αποτελεί επίσης βασικό παίκτη στον χώρο της άμυνας. Πρόσφατα, μάλιστα, υπέγραψε συμβόλαιο με τη NATO Communications and Information Agency (NCIA) για την ανάπτυξη λογισμικού που θα ενισχύσει την ικανότητα της Συμμαχίας να σχεδιάζει και να συντονίζει επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου.

#NEWS: @NCIAgency awards Collins Aerospace contract for electromagnetic warfare command and control system to equip commanders with real-time tools to counter threats.



Learn how we’re shaping the future of joint operations and multi-domain warfare: https://t.co/5UMgBJq7KV pic.twitter.com/LFIopTc4oL — RTX (@RTX_News) September 16, 2025

Η διπλή αυτή ταυτότητα – προμηθευτής των ευρωπαϊκών αεροδρομίων και στρατηγικός εταίρος του ΝΑΤΟ – αναδεικνύει πόσο κρίσιμες υποδομές στηρίζονται σήμερα σε ιδιωτικούς φορείς. Η κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Collins φέρνει στο φως με ωμό τρόπο αυτήν την εξάρτηση και εγείρει ερωτήματα για τη σταθερότητα ενός κρίσιμου κρίκου που παρουσιαζόταν ως εγγύηση αξιοπιστίας.