Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης: Μεγάλα προβλήματα στις πτήσεις σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν, με τους επιβάτες να σχηματίζουν ατελείωτες ουρές στα check-in, μετά την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε τα συστήματα σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Ανανεώθηκε πριν 11 λεπτά
Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές
Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές / REUTERS / Marta Fiorin

Μια κυβερνοεπίθεση που στόχευσε πάροχο συστημάτων για το check-in και την επιβίβαση παρέλυσε το Σάββατο (20.09.2025) αρκετά μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, μεταξύ αυτών το Χίθροου στο Λονδίνο, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες. Το Χίθροου κατονόμασε τον πάροχο ως την εταιρεία Collins Aerospace.

Αποτέλεσμα της κυβερνοεπίθεσης ήταν τα αυτοματοποιημένα συστήματα να τεθούν εκτός λειτουργίας, αναγκάζοντας τα αεροδρόμια να εξυπηρετούν επιβάτες μόνο με χειροκίνητες διαδικασίες.

Στις Βρυξέλλες, η διοίκηση προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα έχει «σημαντικό αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων», με «αναπόφευκτες καθυστερήσεις και ακυρώσεις». Στο Βερολίνο, σχετική ανακοίνωση προειδοποιούσε για «μεγαλύτερους χρόνους αναμονής στο check-in» λόγω της βλάβης.

Η Αριάν Γκούσενς, εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών, επιβεβαίωσε ότι η δυσλειτουργία οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση εις βάρος εξωτερικού παρόχου συστήματος που χρησιμοποιείται για το check-in και την επιβίβαση επιβατών.

«Το πρόβλημα επηρεάζει πύλες, επεξεργαστές και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Από το πρωί δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η διαδικασία check-in και επιβίβασης γίνεται πλέον χειροκίνητα, γεγονός που προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά και ακυρώσεις πτήσεων.

 

 

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Το Χίθροου επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με «τεχνικό ζήτημα» ενός τρίτου παρόχου, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την πτήση τους με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Παρέμβαση της Βρετανίδας υπουργού Μεταφορών

Η υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε ότι είναι ενήμερη για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκληθεί στα συστήματα check-in και επιβίβασης, επηρεάζοντας πτήσεις στο Χίθροου αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Όπως τόνισε, λαμβάνει συνεχείς ενημερώσεις και παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Παράλληλα, κάλεσε τους ταξιδιώτες που πρόκειται να πετάξουν από το Χίθροου σήμερα να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Οι ουρές είναι τρομερές»

Μιλώντας με το Sky News, η επιβάτιδα Μαρία Κέισι περιέγραψε χαοτικές σκηνές στο Χίθροου, όπου χρειάστηκε να περιμένει σχεδόν τρεις ώρες για να παραδώσει τις αποσκευές της στην πτήση της Etihad προς την Ταϊλάνδη.

«Οι ουρές ήταν ατελείωτες και στα γκισέ υπήρχε ελάχιστο προσωπικό. Από έξι θέσεις λειτουργούσαν μόλις δύο», δήλωσε. Όπως είπε, η πτήση της καθυστέρησε, ενώ οι επιβάτες παρέμεναν χωρίς καμία ενημέρωση.

Η ίδια εξήγησε ότι η διαδικασία του check-in γινόταν χειροκίνητα, με αποτέλεσμα να χρειάζονται 5-10 λεπτά για κάθε επιβάτη. «Όταν είδα το έκτακτο στο Sky News, κατάλαβα τελικά ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση», πρόσθεσε.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ατελείωτες ουρές στο Χίθροου.

Το βελγικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTBF μετέδωσε ότι στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακυρώθηκαν 9 πτήσεις και 15 καθυστέρησαν. Το αεροδρόμιο BER του Βερολίνου (Flughafen Berlin-Brandenburg) ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του αυξημένους χρόνους αναμονής για το check-in.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο, το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από το περιστατικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι θα έχει συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία: Νύχτα τρόμου από ρωσικά πλήγματα, με τρείς νεκρούς και δεκάδες τραυματίες
Μια νέα ομοβροντία πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξε τη νύχτα την περιφέρεια της Ντνιπροπετρόφσκ, προκαλώντας έναν νεκρό και δεκατρείς τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές
Φλεγόμενα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κιέβου μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
1
Ο Τραμπ δεν σταματά να «πολεμά» το Χάρβαρντ: Του επέβαλλε περιορισμούς σε ορισμένα ομοσπονδιακά κεφάλαια
Το καθεστώς αυτό επιβάλλει στο πανεπιστήμιο να χρησιμοποιεί εφεξής ίδια κεφάλαια για να προωθεί την ομοσπονδιακή βοήθεια που χορηγείται στους φοιτητές προτού να είναι σε θέση να ανακτά τα ποσά αυτά από το κράτος
Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ 1
Η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει επίσημα κράτος της Παλαιστίνης
Η Λισαβόνα επιβεβαίωσε ότι θα αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος την Κυριακή, παραμονή της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, εντασσόμενη έτσι στη διεθνή δυναμική υπέρ της λύσης των δύο κρατών
Διαδηλωτές με παλαιστινιακή σημαία 5
Το Ισραήλ «ισοπεδώνει» τη Γάζα στέλνοντας ρομπότ και τηλεκατευθυνόμενα οχήματα με εκρηκτικά
Σε απόγνωση οι κάτοικοι που δεν έχουν που να πάνε - «Οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με ισχύ άνευ προηγουμένου», ανέφερε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ
Βομβαρδισμοί στη Γάζα 10
Αμερικανικό χτύπημα σε ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά: Το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ
Ο αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε – τουλάχιστον τρία – πλήγματα εναντίον σκαφών τα οποία ανήκαν όπως διαβεβαίωσε σε διακινητές ναρκωτικών
Το ταχύπλοο που χτύπησαν οι Αμερικανικές δυνάμεις
3
Newsit logo
Newsit logo