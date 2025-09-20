Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης: Μεγάλα προβλήματα στις πτήσεις σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Μια κυβερνοεπίθεση που στόχευσε πάροχο συστημάτων για το check-in και την επιβίβαση παρέλυσε το Σάββατο (20.09.2025) αρκετά μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, μεταξύ αυτών το Χίθροου στο Λονδίνο, το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες. Το Χίθροου κατονόμασε τον πάροχο ως την εταιρεία Collins Aerospace.

Αποτέλεσμα της κυβερνοεπίθεσης ήταν τα αυτοματοποιημένα συστήματα να τεθούν εκτός λειτουργίας, αναγκάζοντας τα αεροδρόμια να εξυπηρετούν επιβάτες μόνο με χειροκίνητες διαδικασίες.

Στις Βρυξέλλες, η διοίκηση προειδοποίησε ότι η κατάσταση θα έχει «σημαντικό αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων», με «αναπόφευκτες καθυστερήσεις και ακυρώσεις». Στο Βερολίνο, σχετική ανακοίνωση προειδοποιούσε για «μεγαλύτερους χρόνους αναμονής στο check-in» λόγω της βλάβης.

Η Αριάν Γκούσενς, εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών, επιβεβαίωσε ότι η δυσλειτουργία οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση εις βάρος εξωτερικού παρόχου συστήματος που χρησιμοποιείται για το check-in και την επιβίβαση επιβατών.

«Το πρόβλημα επηρεάζει πύλες, επεξεργαστές και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Από το πρωί δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η διαδικασία check-in και επιβίβασης γίνεται πλέον χειροκίνητα, γεγονός που προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά και ακυρώσεις πτήσεων.

Travel journalist @SimonCalder reports that several flights from Heathrow this morning have been delayed by hours as the impact of a technical issue with check-in and baggage drop systems starts to hit passengers at airports across Europe.



Latest https://t.co/uJg2xL57ej pic.twitter.com/AlfaJQJwxU — Sky News (@SkyNews) September 20, 2025

A cyberattack on a key service provider forced check-ins and boarding to go manual at Brussels Airport (Belgium), Berlin Airport (Germany), and Heathrow Airport (UK), causing widespread flight delays/cancellations. #EU



Automated systems are still down as recovery continues. pic.twitter.com/TTnmfDwI3Q — GeoTechWar (@geotechwar) September 20, 2025

Collins Aerospace, which provides check-in and boarding systems for several airlines across multiple airports globally, is experiencing a technical issue that may cause delays for departing passengers.



While the provider works to resolve the problem quickly, we advise… pic.twitter.com/f68e9CbIlu — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 20, 2025

Difficult airport operations expected on Saturday 20 September. Check the status of your flight before coming to the airport. More information on our website: https://t.co/CGtagAiP9J pic.twitter.com/LRO8hAIGAL — Brussels Airport (@BrusselsAirport) September 19, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Το Χίθροου επιβεβαίωσε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με «τεχνικό ζήτημα» ενός τρίτου παρόχου, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την πτήση τους με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Παρέμβαση της Βρετανίδας υπουργού Μεταφορών

Η υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Χάιντι Αλεξάντερ, δήλωσε ότι είναι ενήμερη για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκληθεί στα συστήματα check-in και επιβίβασης, επηρεάζοντας πτήσεις στο Χίθροου αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Όπως τόνισε, λαμβάνει συνεχείς ενημερώσεις και παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Παράλληλα, κάλεσε τους ταξιδιώτες που πρόκειται να πετάξουν από το Χίθροου σήμερα να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

«Οι ουρές είναι τρομερές»

Μιλώντας με το Sky News, η επιβάτιδα Μαρία Κέισι περιέγραψε χαοτικές σκηνές στο Χίθροου, όπου χρειάστηκε να περιμένει σχεδόν τρεις ώρες για να παραδώσει τις αποσκευές της στην πτήση της Etihad προς την Ταϊλάνδη.

«Οι ουρές ήταν ατελείωτες και στα γκισέ υπήρχε ελάχιστο προσωπικό. Από έξι θέσεις λειτουργούσαν μόλις δύο», δήλωσε. Όπως είπε, η πτήση της καθυστέρησε, ενώ οι επιβάτες παρέμεναν χωρίς καμία ενημέρωση.

Η ίδια εξήγησε ότι η διαδικασία του check-in γινόταν χειροκίνητα, με αποτέλεσμα να χρειάζονται 5-10 λεπτά για κάθε επιβάτη. «Όταν είδα το έκτακτο στο Sky News, κατάλαβα τελικά ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση», πρόσθεσε.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ατελείωτες ουρές στο Χίθροου.

#heathrow delays due to tech issue, you just can’t rely on this airport to run smoothly. pic.twitter.com/CiezkKGL3s — KC Barnard (@lovebydeception) September 20, 2025

Το βελγικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTBF μετέδωσε ότι στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών ακυρώθηκαν 9 πτήσεις και 15 καθυστέρησαν. Το αεροδρόμιο BER του Βερολίνου (Flughafen Berlin-Brandenburg) ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του αυξημένους χρόνους αναμονής για το check-in.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο, το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από το περιστατικό.