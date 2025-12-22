«L’ Espresso»: «Η ρεβάνς της Ελλάδας – Ήταν ένα βήμα πριν από την έξοδο από το ευρώ και πέρασε στην ανάκαμψη»

Το ιταλικό περιοδικό πολιτικής ανάλυσης «L’ Espresso» αναφέρεται στην αρχή της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, που ξεκίνησε το 2009, και στην πορεία της μέχρι το 2015.

Τότε, όπως σημειώνει, ο Αλέξης Τσίπρας αναγκάστηκε να αποδεχτεί μια πολύ σκληρή συμφωνία, με την οποία μεν αποφεύχθηκε η κατάρρευση της Ελλάδας από την οικονομική κρίση, αλλά παράλληλα δεν τηρήθηκαν οι προεκλογικές του υποσχέσεις.

Το άρθρο προσθέτει ότι το 2019 τις εκλογές κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια τονίζει πως, δέκα χρόνια αργότερα, σημειώθηκε μια μεγάλη αλλαγή: το Eurogroup, δηλαδή η ομάδα των υπουργών Οικονομικών που στο παρελθόν επιθυμούσε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, όρισε την περασμένη εβδομάδα έναν Έλληνα, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ως επικεφαλής του.

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι στόχος του είναι να μετατρέψει τις είκοσι χώρες της Ευρωζώνης σε ένα ενιαίο σύνολο, από τον Βορρά έως τον Νότο και από την Ανατολή έως τη Δύση, αφήνοντας πίσω τους παλιούς διαχωρισμούς ανάμεσα σε «πειθαρχημένες» και «σπάταλες» χώρες.

Το ιστορικό περιοδικό της Ρώμης εκτιμά ότι «πρόκειται για δύσκολη προσπάθεια, η οποία, όμως, σήμερα διευκολύνεται από την εξασθένιση των παραδοσιακών στερεοτύπων, με την οικονομική κατάρρευση της Γερμανίας, την έκρηξη του γαλλικού χρέους και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Σύμφωνα με την ανάλυση, το κύριο στοιχείο που ευνόησε τον Κυριάκο Πιερρακάκη, «ήταν η οικονομική στροφή της Ελλάδας, η οποία αποπλήρωσε νωρίτερα απ΄ ότι είχε συμφωνηθεί τα δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και επιστρέφει στην ώρα τους τα χρήματα στους Ευρωπαίους».

Παραθέτει, επίσης, τη δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, ότι «εξαιτίας της Ελλάδας η Ευρώπη άλλαξε» και πως «η Ελλάδα ήταν η μαία της Ιστορίας» και υπενθυμίζει πως «το ελληνικό χρέος είναι σήμερα λίγο υψηλότερο από το 150% του ΑΕΠ, ενώ μέσα σε δυο χρόνια αναμένεται να μειωθεί στο 138%, δηλαδή στο επίπεδο του ιταλικού».

«Η σχέση ελλείμματος ΑΕΠ βελτιώνεται και λόγω του ότι η οικονομία, τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε με ρυθμό του 2% -υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο- μετά από μια περίοδο αρνητικών επιτοκίων του 5%, χάρη σε μια ουσιαστική ανάκαμψη της εσωτερικής ζήτησης, στην αύξηση των επενδύσεων και σε καλή χρήση του Σχεδίου Ανάκαμψης. Μια ριζική ανατροπή, σε σχέση με το 2015, όταν ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφανγκ Σόιμπλε, θα επιθυμούσε μια Ελλάδα εκτός ευρώ».

Παράλληλα το περιοδικό γράφει ότι «και η ανεργία, για την οποία η Ελλάδα ήταν λυπηρά γνωστή, κατέρρευσε», διότι «ενώ την εποχή της μεγάλης κρίσης πάνω από ένα τέταρτο του ενεργού πληθυσμού δεν είχε δουλειά, τώρα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 8%», ενώ αναφέρει ότι «ίσως το σημαντικότερο μήνυμα που δείχνει ότι πολλά έχουν αλλάξει, είναι ότι οι Έλληνες επιστρέφουν στην πατρίδα τους».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ιταλικού περιοδικού, «Η παραγωγικότητα είναι χαμηλότερη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι επενδύσεις αν και αυξάνονται, παραμένουν κάτω του μέσου όρου της Ένωσης».

«Καταγράφεται μια φτωχοποίηση ορισμένων κατηγοριών πολιτών, καθώς και περιπτώσεις διαφθοράς, όπως στον αγροτικό τομέα. Tα προβλήματα ώθησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υιοθετήσει κάποια μέτρα, τα οποία μείωσαν τη λαϊκή στήριξη, γύρω στο 23% της πρόθεσης ψήφου και έπεισαν τον Τσίπρα ότι μια επιστροφή στην πολιτική αρένα, ως ενωτικό στοιχείο μιας αδύναμης και διχασμένης αριστεράς, είναι δυνατή», καταλήγει η ανάλυση του περιοδικού.