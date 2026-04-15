Κόσμος

Λαβρόφ: «Έτοιμη η Ρωσία να ισοσκελίσει το ενεργειακό έλλειμμα της Κίνας»

Επίσκεψη στο Πεκίνο του ΥΠΕΞ της Ρωσίας όπου συναντήθηκε με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ
Ο Σεργκέι Λαβρόφ
Ο Σεργκέι Λαβρόφ / Reuters

Η Ρωσία είναι έτοιμη να αντισταθμίσει και να ισοσκελίσει το ενεργειακό έλλειμμα της Κίνας και άλλων χωρών, ιδίως της Ασίας, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαβεβαίωσε σήμερα (15.04), καθώς επισκέπτεται το Πεκίνο, ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων της χώρας του.

Ακόμη, ο Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε την επίσκεψη που αναμένεται να κάνει στην Κίνα ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ
Ο Σεργκέι Λαβρόφ και ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ / Reuters

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται έτσι να υποδεχθεί, τον έναν μετά τον άλλον, τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ -η αναβληθείσα επίσκεψή του αναμένεται πλέον να γίνει στα μέσα του Μαΐου- και τον ρώσο ομόλογό του Πούτιν τις επόμενες εβδομάδες, εν μέσω μεγάλων γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών εντάσεων και συγκρούσεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo