Λαβρόφ: «Η Ουκρανία είναι πιόνι της Δύσης – Δεν θα δεχθούμε την εκεχειρία που προτείνει ο Ζελένσκι»

Την ώρα που υποτίθεται ότι υπάρχει πρόοδος στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι το εδαφικό, «αλλά το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου που έχει ως στόχο να εξοντώσει ό,τι έχει να κάνει με τη Ρωσία».

«Η Ουκρανία είναι ένα πιόνι, ένα εργαλείο της Δύσης, το οποίο χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει άμεσες απειλές για την ασφάλεια της Ρωσίας», είπε χαρακτηριστικά ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών μάλιστα κατηγόρησε τη Δύση ότι είχε «προσχεδιάσει» τον πόλεμο στην Ουκρανία , αγνοώντας βέβαια ότι ξεκίνησε με την παράνομη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022).

«Η Δύση αρχικά σχεδίαζε να δεχτεί την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και σταδιακά την προετοίμασε για πόλεμο με τη Ρωσία: Ήταν μια μάχη που είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων», τόνισε ο Λαβρόφ, λέγοντας πως ο πόλεμος στην Ουκρανίας είναι μια «ευρεία σύγκρουση» ανάμεσα σε Ρωσία και Δύση.

Αναφερόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ο Λαβρόφ ανέφερε πως αυτό περιλαμβάνει «την απαίτηση για αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων», συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών και θρησκευτικών.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Μόσχα δεν έχει ενημερωθεί καθόλου για τη συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας.

«Η εκεχειρία που επιδιώκει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία», είπε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, υπογραμμίζοντας ότι το Κίεβο χρησιμοποίησε όλες τις προηγούμενες εκεχειρίες για να ανασυνταχθεί.

«Το χρησιμοποιούσαν προκειμένου να δοθεί σε αυτό το καθεστώς μια ανάπαυλα, να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι στους δρόμους των ουκρανικών πόλεων, να σπρωχθούν στην πρώτη γραμμή ως ‘κρέας για τα κανόνια’ και γενικά να δοθεί μια ανάσα και να συγκεντρωθούν δυνάμεις για να συνεχιστεί ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας», ανέφερε ο Λαβρόφ.

Πηγή: OnAlert.gr