Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Λαβρόφ: Οι ΗΠΑ «γκρεμίζουν» το διεθνές σύστημα με τις απειλές στο Ιράν και με τη σύλληψη του Μαδούρο

«Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας φαίνονται αναξιόπιστοι όταν ενεργούν με αυτόν τον τρόπο» λέει η Μόσχα ενώ η εισβολή της στην Ουκρανία συμπληρώνει τέσσερα χρόνια
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ / REUTERS / Shamil Zhumatov / Pool

Δεν μάσησε τα λόγια του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, για τις πρόσφατες αμερικανικές ενέργειες αναφορικά με το Ιράν, τη Βενεζουέλα αλλά και την Ουκρανία, αφήνοντας «αιχμές» για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Με αφορμή τις απειλές του Αμερικανού προέδρου στο Ιράν αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που κατέληξε στην σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι πλήττουν το διεθνές σύστημα, την ίδια στιγμή που η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συμπληρώνει τέσσερα χρόνια τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Η Ρωσία χρειάζεται να συνεχίσει να εργάζεται με το Ιράν για την εφαρμογή των διμερών τους συμφωνιών και καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη φύση των δεσμών ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν, τόνισε σήμερα (14.01.2026) ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε γειτονικές χώρες (βλ. Κατάρ) που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι θα προβεί σε αντίποινα κατά αμερικανικών βάσεων αν η Ουάσινγκτον υλοποιήσει τις απειλές να επέμβει λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ο Λαβρόφ σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το ίδιο το διεθνές σύστημα που η Ουάσινγκτον συνέβαλε να δημιουργηθεί, αναλαμβάνοντας μια, όπως είπε, παράνομη επιχείρηση για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και απειλώντας το Ιράν με επίθεση.

«Μιλάμε για μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Λαβρόφ για την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στις συμφωνίες της με τη Βενεζουέλα, σύμμαχο της Ρωσίας.

Ο Λαβρόφ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ, εγκαταλείποντας τις αρχές που είχαν προωθήσει για τόσο καιρό, βλάπτουν τη δική τους εικόνα.

«Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας φαίνονται αναξιόπιστοι όταν ενεργούν με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε με τον ομόλογό του της Ναμίμπια στη Μόσχα.

«Είμαστε ανοιχτοί σε ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία»

Αναφερόμενος παράλληλα στην Ουκρανία, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες για τη χώρα αυτή, αλλά ότι οι συζητήσεις για εκεχειρία ενόψει μιας πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας απλώς δεν είναι σοβαρές.

Ερωτηθείς σχετικά με δημοσίευμα του Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, επιδιώκουν να ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει επανειλημμένως ότι είναι ανοιχτός σε σοβαρές συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Θα ήταν χρήσιμο, πρόσθεσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, η Ουάσινγκτον να ενημερώσει τη Μόσχα για τις πιο πρόσφατες ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
162
115
112
92
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανείπωτη τραγωδία στην Ταϊλάνδη: 32 οι νεκροί από την κατάρρευση γερανού σε τρένο, πάνω από 60 τραυματίες
Επτά από τους 60 τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ τρεις αγνοούνται - Από την πτώση του γερανού εκτροχιάστηκε το τρένο το οποίο συνέδεε την πρωτεύουσα Μπανγκόκ με την επαρχία Ούμπον Ράτσατανι
Πολύνεκρο δυστύχημα με τρένο στην Ταϊλάνδη
Τραμπ: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Γροιλανδία – Το NATO να βοηθήσει ώστε να την πάρουμε αλλιώς θα το κάνουν Ρωσία ή Κίνα»
«Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ, οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανανεώθηκε πριν 42 λεπτά
7
Οι συγγενείς του καταδικασμένου σε θάνατο Ερφάν Σολτανί στο Ιράν εκλιπαρούν τον Τραμπ: «Μην τον αφήσετε να πεθάνει»
Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί αναμένεται να απαγχονιστεί σήμερα Τετάρτη 14.01.2026 - Παρά τις προειδοποιήσεις του Τραμπ, το Ιράν αγνόησε τις απειλές και δεσμεύτηκε να επισπεύσει τις εκτελέσεις
Ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί
Newsit logo
Newsit logo