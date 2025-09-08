Le Monde: Ο κίνδυνος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης απέναντι στην πολιτική κρίση στη Γαλλία

Το τελευταίο στοίχημα του Φρανσουά Μπαϊρού — να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου για να σώσει το δημοσιονομικό του σχέδιο — μετατράπηκε σε μια χαμένη παρτίδα πόκερ. Από εγωισμό και τύφλωση, αναλύει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, η εξουσία επέλεξε τη φυγή προς τα εμπρός, με τον κίνδυνο να παρασύρει τη Γαλλία σε μια νέα περίοδο πολιτικών αναταράξεων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κοινωνικής οργής και αστάθειας στη Γαλλία απέναντι στην κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, η Εθνική Συσπείρωση (RN) αναδεικνύεται στον βασικό ωφελημένο. Ούτε τα δικαστικά προβλήματα της Μαρίν Λεπέν, ούτε η απειρία του Τζορντάν Μπαρντελά, ούτε οι αντιφάσεις ενός κόμματος που ταλαντεύεται ανάμεσα στη ριζοσπαστικότητα και την αναζήτηση σεβασμού δεν ανακόπτουν την άνοδό του. Η δύναμή του, τονίζει το άρθρο, είναι να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες και τις υποχωρήσεις των αντιπάλων του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εξέλιξη των Ρεπουμπλικάνων επιβεβαιώνει αυτή τη στροφή: η εγκατάλειψη του «ούτε – ούτε» υπέρ του «οτιδήποτε εκτός από την Ανυπότακτη Γαλλία» ανοίγει τον δρόμο σε πιθανές συνεννοήσεις με το RN, ιδίως ενόψει των δημοτικών εκλογών του 2026. Οι δηλώσεις του Νικολά Σαρκοζί, που αναγνώρισε το RN ως μέλος του «δημοκρατικού τόξου» και το παρουσίασε ως αξιόπιστο διεκδικητή της πρωθυπουργίας, ενισχύουν αυτή τη δυναμική.

Ακόμη και στους επιχειρηματικούς κύκλους, που για χρόνια παρέμεναν εχθρικοί, το «ανάχωμα» παρουσιάζει ρήγματα. Ο Τζορντάν Μπαρντελά προσκλήθηκε στο Medef, τη μεγάλη εργοδοτική οργάνωση της Γαλλίας, και υποσχέθηκε μαζικές φοροελαφρύνσεις και μείωση κανονισμών. Σκηνές αδιανόητες πριν από λίγα χρόνια, όταν ο επιχειρηματικός κόσμος προειδοποιούσε για τους κινδύνους του Εθνικού Μετώπου (FN), όπως λεγόταν παλαιότερα το RN.

Για τη Le Monde, το πιο ανησυχητικό είναι η «κανονικοποίηση» ενός κόμματος του οποίου η καρδιά του προγράμματος παραμένει η «εθνική προτίμηση», μια έννοια που προέρχεται απευθείας από την άκρα δεξιά και αντιτίθεται σε όλες τις αρχές του Συντάγματος. Τη στιγμή που η Γαλλία ετοιμάζεται να βιώσει μια νέα κρίση, η εφημερίδα καλεί να θυμηθούμε μια βασική αλήθεια: το RN δεν είναι ένα κόμμα σαν τα άλλα.