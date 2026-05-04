Συναγερμός στη Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λειψία – Δύο νεκροί

Δεκάδες είναι οι τραυματίες στο κέντρο της Λειψίας - Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητα στη Γερμανία
Περιπολικά και ασθενοφόρα στο σημείο του περιστατικού στη Λειψία

Σκηνές πανικού στη Λειψία της Γερμανίας λίγα λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας (04.05.2026) ώρα Ελλάδας. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δύο νεκρούς.

Όπως μετέδωσε το τοπικό κανάλι MDR, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν – ο ένας εκ των οποίων σοβαρά – όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, το απόγευμα της Δευτέρας.

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη, σύμφωνα με το MDR Sachsen.

Όπως είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στην οδό Γκριμάισε Στράσε. «Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες» αλλά η αστυνομία δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

 

 

 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητα στη Γερμανία, όπως στις χριστουγεννιάτικες αγορές του Βερολίνου το 2016 και του Μαγδεβούργου το 2024 και στη διαδήλωση του συνδικάτου ver.di στο Μόναχο, στις αρχές του 2025.

