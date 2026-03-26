Κόσμος

Λεμεσός: Εγκατέλειψαν σκυλάκι σε στάση λεωφορείου μαζί με τα παιγνίδια του και λίγη τροφή

Περίμενε να γυρίσουν… αλλά δεν ήρθαν ποτέ - Τελικά βρέθηκε οικογένεια να το υιοθετήσει
Το σκυλάκι που εγκατέλειψαν σε στάση στη Λεμεσό

Οργή προκαλεί ένα βίντεο που δείχνει ένα σκυλάκι εγκαταλελειμμένο σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό μαζί με τα παιχνίδια του.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της εθελοντικής οργάνωσης Lost Paws Dog Rescue, το σκυλάκι εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό, μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα και λίγη τροφή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο το σκυλάκι δεν μετακινήθηκε από τη θέση του, περιμένοντας μήπως και οι ιδιοκτήτες του επιστρέψουν και τον πάρουν πίσω.

Ευτυχώς, μία γυναίκα κατάφερε να πάρει το σκυλάκι μέχρι να έρθουν οι εθελοντές του καταφυγίου, ενώ τεράστια ήταν η υποστήριξη των φίλων της οργάνωσης ούτως ώστε να βρεθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για να μπορέσει το σκυλάκι να πάει στον κτηνίατρο για τα απαραίτητα εμβόλια.

Η συγκινητική υπόθεση είχε ευτυχή κατάληξη αφού βρέθηκε οικογένεια να το υιοθετήσει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo