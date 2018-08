Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Βουτιές με την καυτή 21χρονη σύντροφό του

Ο 43χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο κάνει ένα διάλειμμα από το πολυάσχολο πρόγραμμά του για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα συντροφιά με την κοπέλα του Camila Morrone.

Οι δυο τους βρέθηκαν στο Nerano, στην Ιταλία, και έκαναν κατάδυση στα κρυστάλλινα νερά στο Nerano τη Δευτέρα.

Ενώ ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ετοιμαζόταν να βουτήξει στο νερό, το μοντέλο σύντροφός του απολάμβανε τον ήλιο.

Ακολούθησε τελικά το παράδειγμά του και βούτηξε στα κρυστάλλινα νερά.

This @DailyMailUK montage of Leonardo diCaprio jumping into the water is everything pic.twitter.com/62jHsxJXVN

— We Barely Know Each Other (@WeBarely) August 7, 2018