Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε σχολείο με 3 νεκρούς, ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης – Βίντεο με παιδιά να τρέχουν πανικόβλητα

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (18/9/2026) στις Φιλιππίνες όταν πυροβολισμοί που σημειώθηκαν σε σχολείο στα νότια της χώρας είχαν ως απολογισμό 3 νεκρούς, ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης, και 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Ο δράστης αυτοκτόνησε ενώ τα θύματα ήταν μαθητές ηλικίας 14 με 17 ετών.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις νότιες Φιλιππίνες, δείχνει παιδιά να τρέχουν πανικόβλητα καθώς και τραυματίες να δέχονται βοήθεια.

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Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Γυμνάσιο Μπάνγκα στο Νότιο Κοταμπάτο, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Ρεϊνάλντο Ταμάγιο.

5 students hurt in another school shooting in #SouthCotabato, #Philippines



South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. said the minor suspect, who allegedly shot four of his fellow students before shooting himself, was among those brought to the hospital.



“Medyo… — World News (@ferozwala) September 18, 2026

«Έχουμε τραυματίες. Δεν πρόκειται μόνο για έναν, αλλά εξακριβώνουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της αστυνομίας, Ρέτζι Φαντερόν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά ο ακριβής αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

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TRIGGER WARNING: This post discusses shooting incident and violence.



SCHOOL SHOOTING INCIDENT AT BANGA NATIONAL HIGH SCHOOL



A shooting incident was reported inside Banga National High School in Banga, South Cotabato, this Friday, September 18, 2026. | via Jille Sebandal,… pic.twitter.com/YbIFN2bNUu — Bilyonaryo News Channel (@bncdotph) September 18, 2026

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται στο σημείο και διερευνούν το περιστατικό.

Το περιστατικό είναι το τρίτο με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις νότιες Φιλιππίνες. Μέχρι πρότινος οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία των Φιλιππίνων ήταν σπάνιο φαινόμενο.