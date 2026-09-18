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Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε σχολείο με 3 νεκρούς, ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης – Βίντεο με παιδιά να τρέχουν πανικόβλητα

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά ο ακριβής αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί
Τα παιδιά στο σχολείο στις Φιλιππίνες
Τα παιδιά στο σχολείο στις Φιλιππίνες
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Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (18/9/2026) στις Φιλιππίνες όταν πυροβολισμοί που σημειώθηκαν σε σχολείο στα νότια της χώρας είχαν ως απολογισμό 3 νεκρούς, ανάμεσά τους και ο 16χρονος δράστης, και 8 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Ο δράστης αυτοκτόνησε ενώ τα θύματα ήταν μαθητές ηλικίας 14 με 17 ετών.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις νότιες Φιλιππίνες, δείχνει παιδιά να τρέχουν πανικόβλητα καθώς και τραυματίες να δέχονται βοήθεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Γυμνάσιο Μπάνγκα στο Νότιο Κοταμπάτο, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Ρεϊνάλντο Ταμάγιο.

«Έχουμε τραυματίες. Δεν πρόκειται μόνο για έναν, αλλά εξακριβώνουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της αστυνομίας, Ρέτζι Φαντερόν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά ο ακριβής αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται στο σημείο και διερευνούν το περιστατικό.

Το περιστατικό είναι το τρίτο με πυροβολισμούς που σημειώνεται από τον Ιούνιο σε σχολείο στις νότιες Φιλιππίνες. Μέχρι πρότινος οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία των Φιλιππίνων ήταν σπάνιο φαινόμενο.

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