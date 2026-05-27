Κόσμος

Μέρκελ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Ελπίζω να έχει τελειώσει σε 10 χρόνια» – Αρνείται τον ρόλο του διαμεσολαβητή με τον Πούτιν

«Και έτσι η Ουκρανία θα γίνει μια ανεξάρτητη, ελεύθερη, κυρίαρχη χώρα» είπε ακόμα η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας
Άνγκελα Μέρκελ
Η Άνγκελα Μέρκελ / AP Photo / Petros Giannakouris
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε μία αρκετά δυσοίωνη πρόβλεψη για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία προχώρησε η πρώην Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ

«Ελπίζω ότι σε δέκα χρόνια ο πόλεμος θα έχει τελειώσει. Και έτσι η Ουκρανία θα γίνει μια ανεξάρτητη, ελεύθερη, κυρίαρχη χώρα» είπε η Άνγκελα Μέρκελ στο WDR 1. 

Το παρασκήνιο για τη διαμεσολάβηση στην Ευρώπη

Υπενθυμίζεται ότι στην Ευρώπη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τους υποψηφίους που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πρόσωπο.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν συζητηθεί είναι αυτό της Άνγκελα Μέρκελ, του προέδρου της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, καθώς και του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

Παρά τις συζητήσεις, η Μέρκελ αρνήθηκε να μεσολαβήσει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή της, οι επαφές σχετικά με τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των εν ενεργεία αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
246
157
133
103
98
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι: Ο βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε στοιχεία για την κεταμίνη
Ο Κένεθ Ιουαμάσα φέρεται να ξεκίνησε την απόπειρα συγκάλυψης μόλις μία ώρα μετά τον θάνατο του 54χρονου Μάθιου Πέρι, στις 29 Οκτωβρίου του 2023, στο τζακούζι του σπιτιού του στην Καλιφόρνια
Μαθιου Πέρι
Newsit logo
Newsit logo