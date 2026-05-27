Μέρκελ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Ελπίζω να έχει τελειώσει σε 10 χρόνια» – Αρνείται τον ρόλο του διαμεσολαβητή με τον Πούτιν

Σε μία αρκετά δυσοίωνη πρόβλεψη για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία προχώρησε η πρώην Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ

«Ελπίζω ότι σε δέκα χρόνια ο πόλεμος θα έχει τελειώσει. Και έτσι η Ουκρανία θα γίνει μια ανεξάρτητη, ελεύθερη, κυρίαρχη χώρα» είπε η Άνγκελα Μέρκελ στο WDR 1.

”In 10 years, the war in Ukraine will end, I hope,” – Angela Merkel.



“And in such a way that Ukraine will be an independent, free, and sovereign country.“ pic.twitter.com/UM9cX98YOf — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) May 27, 2026

Το παρασκήνιο για τη διαμεσολάβηση στην Ευρώπη

Υπενθυμίζεται ότι στην Ευρώπη βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τους υποψηφίους που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν μεσολαβητικό ρόλο σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Ωστόσο, το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πρόσωπο.

Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν συζητηθεί είναι αυτό της Άνγκελα Μέρκελ, του προέδρου της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, καθώς και του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι.

Παρά τις συζητήσεις, η Μέρκελ αρνήθηκε να μεσολαβήσει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή της, οι επαφές σχετικά με τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των εν ενεργεία αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.