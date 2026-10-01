Flydubai: Viral η νοσοκόμα από τη Σαουδική Αραβία που βοηθάει επιβάτες της πτήσης, που ήταν γεμάτη με Ισραηλινούς – «Η ιατρική δεν γνωρίζει ούτε εθνικότητα ούτε πολιτική»

Βίντεο που δείχνει μια νοσοκόμα από τη Σαουδική Αραβία, να προσφέρει ιατρική φροντίδα σε μια επιβάτιδα της πτήσης της flydubai -η οποία μετέφερε κυρίως Ισραηλινούς- έχει συγκεντρώσει πάνω από 100.000 προβολές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο σουνιτικό βασίλειο, το οποίο δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ, στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία, την Τετάρτη (30/9/26), αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών.

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Στο βίντεο που μεταδόθηκε από το σαουδαραβικό κανάλι Al-Arabiya, η νοσοκόμα, που φορούσε μαύρο νικάμπ, μετρά την αρτηριακή πίεση της επιβάτιδας πριν ανταλλάξει μερικές κουβέντες μαζί της.

After FlyDubai emergency landing in Saudi Arabia, Saudi medical teams offered care to the 150 Israeli nationals on board.

Saudis should be proud of these teams. Arab tradition teaches that “rescue of the distressed” comes before anything else. This was a great time to show it. pic.twitter.com/tZAWQlQiHb — Hussain Abdul-Hussain (@hahussain) September 30, 2026

Από τους 174 επιβαίνοντες, οι 166 ήταν Ισραηλινοί, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης.

Η σκηνή, που μεταδόθηκε και από το αγγλόφωνο σαουδαραβικό μέσο ενημέρωσης Arab News, προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις σε έναν πληθυσμό που υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό τον παλαιστινιακό σκοπό.

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«Η ιατρική δεν γνωρίζει ούτε εθνικότητα ούτε πολιτική. Το να προσφέρεις ιατρική φροντίδα σε κάποιον δεν σημαίνει ότι συμφωνείς μαζί του, αυτό είναι ένα ανθρωπιστικό καθήκον. Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλα», σχολίασε ένας χρήστης στο X.

Αλλά ένας άλλος κατήγγειλε μια «φιλοξενία σε λάθος τοποθεσία».

«Μας υποδέχτηκαν θερμά. Έκαναν τα πάντα για να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας, σαν φιλοξενούμενοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλμόγκ Ιτάλι, ένας από τους επιβάτες, σχολιάζοντας την υποδοχή που τους επεφύλαξαν οι σαουδαραβικές αρχές στο αεροδρόμιο.

Ένας επιβάτης της πτήσης εξήρε τη «σαουδαραβική φιλοξενία», σύμφωνα με το Arab News.

Το σουνιτικό βασίλειο απλά εκπλήρωσε τις «διεθνείς υποχρεώσεις» του, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο σαουδαραβική πηγή που παρακολουθούσε τα γεγονότα. «Θα είχαμε ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των επιβατών», ανέφερε.

Καμία απευθείας πτήση δεν συνδέει συνήθως το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, αν και το βασίλειο επιτρέπει σε αεροσκάφη από και προς το Ισραήλ να διασχίζουν τον εναέριο χώρο του από το 2022.

Το Ριάντ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις το 2020 με στόχο την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά τις ανέστειλε μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από τότε, το βασίλειο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε αναγνώριση του Ισραήλ εξαρτάται από μια αξιόπιστη και μη αναστρέψιμη διαδικασία για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη (30/9/26) ότι βρίσκεται «σε συνεχή επαφή» με τις σαουδαραβικές αρχές, όπου ανακρίνεται ο συγκυβερνήτης της συγκεκριμένης πτήσης, σύμφωνα με το Ισραήλ.