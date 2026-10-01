Ο Νετανιάχου «βλέπει» ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση στο θρίλερ της Flydubai – Εξετάζεται σύνδεση με το Ιράν

Σε ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση είχε περάσει, σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους της Flydubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το επιβατικό αεροπλάνο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να αφήνει παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο διασυνδέσεών του με το Ιράν.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας την Πέμπτη (01.10.2026) στο Fox News, δήλωσε ότι το Ισραήλ διαθέτει στοιχεία που δείχνουν ότι ο συγκυβερνήτης είχε ριζοσπαστικοποιηθεί, ενώ σημείωσε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν και επαφές με το Ιράν.

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«Γνωρίζουμε ότι είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στη συνέντευξή του.

Στο μικροσκόπιο πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου άφησε, παράλληλα, ανοιχτό ένα ακόμη ενδεχόμενο, αυτό της σύνδεσης του συγκυβερνήτη με το Ιράν, χωρίς πάντως να παρουσιάσει στην παρούσα φάση στοιχεία που να τεκμηριώνουν έναν τέτοιο ισχυρισμό.

Μιλώντας στην εκπομπή «Fox & Friends», ανέφερε ότι οι ισραηλινές αρχές αναμένουν να έχουν σαφέστερη εικόνα μέσα στις επόμενες ημέρες.

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Όπως είπε, θα είναι σε θέση «εντός λίγων ημερών» να γνωρίζει εάν ο συγκυβερνήτης είχε διασυνδέσεις και με το Ιράν, αφήνοντας έτσι ανοικτό το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού προσθέτουν μια νέα διάσταση στην υπόθεση, με το Τελ Αβίβ να διερευνά πλέον τόσο τα κίνητρα του συγκυβερνήτη όσο και το ενδεχόμενο να υπήρχαν επαφές του εκτός Ισραήλ.