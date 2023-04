Από τα λόγια στις πράξεις πέρασαν Ρωσία και Λευκορωσία, καθώς – όπως τουλάχιστον υποστηρίζει η Μόσχα – ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση στρατιωτικών της Λευκορωσίας στην χρήση τακτικών πυρηνικών πυραύλων.

Υπενθυμίζεται πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ανακοινώσει πως θα εγκαταστήσει τακτικά πυρηνικά όπλα στην Λευκορωσία, πρόταση που έσπευσε – φυσικά – να αποδεχθεί ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της Δύσης.

Αν και όπως ανέφεραν οι ΗΠΑ δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι η Ρωσία μετέφερε πυρηνικά όπλα στην Λευκορωσία, εντούτοις οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν εκπαιδεύσει στρατιώτες από τη σύμμαχο χώρα τους στην χρήση τακτικών πυρηνικών πυραύλων.

Οι Λευκορώσοι στρατιώτες επέδειξαν καλά αποτελέσματα, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο έδωσε επίσης στη δημοσιότητα ένα βίντεο που ισχυρίζεται ότι δείχνει την εκπαίδευση σ’ ένα κέντρο εκπαίδευσης στο νότιο τμήμα της Λευκορωσίας.

Στο βίντεο μπορεί να δει κανείς ένα σύστημα πυραύλων τύπου Iskander-M. Οι πύραυλοι μπορούν να φέρουν τόσο συμβατική γόμωση όπως επίσης και πυρηνικές κεφαλές.

Crews of the Iskander-M OTRK of the Armed Forces of Belarus are being trained in Russia. The Belarusian military studied in detail at the test site in Russia the use of nuclear weapons for the Iskander-M complex, the Russian Defense Ministry reports and publishes a video. pic.twitter.com/bABfRwKytI