Λευκός Οίκος για το τηλεφώνημα Τραμπ – Ζελένσκι: Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να σταματήσει αυτό τον πόλεμο μια για πάντα

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Βολόντιμιρ Ζελέσνκι σήμερα (19/3/25) το πρωί. Όπως έχει επαναλάβει ο πρόεδρος Τραμπ, τα χρήματα που ξοδεύουν τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία για τον πόλεμο αυτό, θα ήταν προτιμότερο να ξοδεύονται για τις ανάγκες των λαών τους» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου το απόγευμα της Τετάρτης (19/3/25).

Με αφορμή το τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε επίσης ότι «αυτή η φοβερή σύγκρουση δε θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήταν πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ αλλά είναι αποφασισμένος να την τερματίσει μια για πάντα».

Νωρίτερα, σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Truth Social, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλή» την συνομιλία που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία είχε διάρκεια περίπου μια ώρα.

Trump after his call with Zelensky:



We are very much on track. pic.twitter.com/76TO7eIz74