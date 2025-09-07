Κόσμος

Λισαβόνα: Η έκθεση για το δυστύχημα με το τελεφερίκ – Οι ενέργειες του χειριστή φρένου και το πρόβλημα στο καλώδιο

«Ο χειριστής του φρένου της καμπίνας εφάρμοσε άμεσα το φρένο πεπιεσμένου αέρα, αλλά και το χειρόφρενο, σε μία προσπάθεια να σταματήσει άμεσα την κίνηση του τελεφερίκ», αναφέρει η έκθεση
Το κατεστραμμένο τελεφερικ Gloria στη Λισαβόνα
Φωτογραφία: REUTERS/Pedro Nunes

Το πρόβλημα με ένα καλώδιο φαίνεται πως ήταν η αιτία που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα με το τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα με συνέπεια, η καμπίνα του να κατέβει με ορμή και ανεξέλεγκτα έναν λόφο.

Το Γραφείο της Πορτογαλίας για τις Έρευνες Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων δημοσιοποίησε χθες Σάββατο (06.09.2025) την πρώτη αναφορά της έρευνας του για το δυστύχημα με το τελεφερίκ Gloria στη Λισαβόνα.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, οι καμπίνες ταξίδεψαν «όχι περισσότερο από περίπου έξι μέτρα» όταν «ξαφνικά έχασαν τη δύναμη που τις εξισορροπεί μέσω του καλωδίου που τις συνέδεε».

«Η δεύτερη καμπίνα (Νούμερο 2) αναποδογύρισε ξαφνικά, αφού η κίνησή της διακόπηκε σε απόσταση περίπου 10 μέτρων εκτός της γραμμής και εξαιτίας του μερικού εκτροχιασμού της, αλλά κι επειδή είχε θαφτεί η κάτω πλευρά του τρόλεϊ στο τέλος του χαντακιού του καλωδίου».

Η πρώτη καμπίνα (Νούμερο 1) στην κορυφή της Calcada da Gloria, συνέχισε την καθοδική πορεία της, αυξάνοντας την ταχύτητά της.

Η αναφορά προσθέτει: «Ο χειριστής του φρένου της καμπίνας εφάρμοσε άμεσα το φρένο πεπιεσμένου αέρα, αλλά και το χειρόφρενο, σε μία προσπάθεια να σταματήσει άμεσα την κίνηση του τελεφερίκ. Οι ενέργειες αυτές, δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα για το φρενάρισμα ή τη μείωση της ταχύτητας της καμπίνας, καθώς αυτή συνέχισε να επιταχύνει κατεβαίνοντας την πλαγιά».

Το τελεφερίκ που μοιάζει με κίτρινο τραμ μετέφερε ανθρώπους ανεβοκατεβαίνοντας μία απότομη πλαγιά λόφου στην πορτογαλική πρωτεύουσα, πέφτοντας πάνω σε ένα κτίριο αφού εκτροχιάστηκε την περασμένη Τετάρτη (03.09.2025), ενώ βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από το δίδυμο τελεφερίκ του, στη βάση ενός απότομου λόφου.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν, όταν το τελεφερίκ έπεσε πάνω σε ένα κτίριο, σύμφωνα με μία προκαταρκτική αναφορά.

