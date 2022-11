Η Λιθουανία ετοιμάζεται να αγοράσει οκτώ συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων HIMARS από τις ΗΠΑ, έναντι 495 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Η Λιθουανία, βαλτική χώρα που συνορεύει με τη Ρωσία και τη στενό σύμμαχο της Μόσχας, Λευκορωσία, έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Λιθουανός υπουργός Άμυνας Άρβιντας Ανουσάουσκας δήλωσε ότι τα συστήματα HIMARS, που πρόκειται να παραδοθούν το 2025 και το 2026, θα παρέχουν «μια ικανότητα και μια εντελώς νέα ισχύ που η Λιθουανία δεν είχε ποτέ».

«Η προτεινόμενη πώληση θα συμβάλει στους στρατιωτικούς στόχους της Λιθουανίας για αναβάθμιση των δυνατοτήτων της, ενώ θα βελτιώσει περαιτέρω τη διαλειτουργικότητα με τις ΗΠΑ και άλλους συμμάχους», ανέφερε η Υπηρεσία Συνεργασίας για την Άμυνα και την Ασφάλεια των ΗΠΑ (DSCA) σε δελτίο τύπου.

The U.S. State Department 🇺🇸 has approved the sale of M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) and related equipment to Lithuania 🇱🇹 for an estimated $495 million. Thank you 🇺🇸! #StrongerTogether pic.twitter.com/ljAMpFsaHI